Rinnovato il Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Antonio Lezzi confermato Presidente

Nei giorni scorsi è stato eletto il nuovo Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecce per il triennio 2023-2026.

Per il settimo mandato consecutivo – nella seduta d’insediamento del nuovo Consiglio, avvenuta in data 31 ottobre 2023, alla guida della categoria professionale è riconfermato Presidente Antonio Lezzi, all’unanimità del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo

Sono stati nominati, sempre all’unanimità, Segretario Duilia Del Mastro e Tesoriere Gabriele Buia.

Gli altri Consiglieri eletti sono: Debora Montinaro, Michele Manieri, Stefano Seclì, Ilenia Spedicato, Luigi Antonio Tommasi e Giorgio Giannone.

Al Collegio dei Revisori sono, invece, stati nominati Antonio Coluccia (Presidente) Giuseppe De Clemente e Serena Del Mastro.

Il Presidente, nel ringraziare la categoria della fiducia accordatagli, ha dichiarato che la responsabilità nei confronti della Comunità cresce proporzionalmente al consenso ricevuto e confermato negli anni e che è forte in lui il senso di gratitudine e di onore.

“L’Etica Morale, con la quale il Consulente del Lavoro svolge il suo ruolo nella società, ci ha reso strumenti indispensabili della crescita del benessere e nell’attuazione delle Politiche del Lavoro nei confronti dei cittadini”, ha dichiarato il Presidente.

“Lo si è dimostrato durante i tragici anni di pandemia. In questo periodo tragico, infatti, ogni Consulente del Lavoro ha reso possibile che centinaia di migliaia di lavoratori percepisse mensilmente il proprio stipendio e riuscisse a fare fronte ai bisogni primari delle proprie famiglie. Senza il servizio reso dai Consulenti del Lavoro, avrebbero sofferto ancor più la crisi economica causata dalla pandemia non percependo la Cassa Integrazione e le Aziende non avrebbero avuto quel sostegno quotidiano, anche morale, che ha consentito loro di affrontare un periodo grave che ancora oggi non si può dire essersi lasciato alle spalle”.