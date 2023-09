Il Colonnello Roberto D’Ambra nuovo Direttore del 10° Reparto Manutenzione Velivoli di Galatina

Si svolgerà giovedì 7 settembre 2023, presso l’hangar Sud dell’Aeroporto “F. Cesari” di Galatina, la cerimonia di avvicendamento alla Direzione del 10° Reparto Manutenzione Velivoli.

L’evento sarà presieduto dal Generale Ispettore Cristiano Bandini, Comandante della 2^ Divisione del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare.

Il 10° Reparto Manutenzione Velivoli è l’Ente dell’Aeronautica Militare Italiana che produce capacità operativa per le flotte di competenza, in particolare: assicura il supporto tecnico-logistico sui Sistemi d’Arma T-339, T-346, alianti e sulle Barriere d’Arresto per garantirne la massima efficienza; nel prossimo futuro assicurerà funzioni analoghe per il velivolo T-345; esercita le funzioni attribuite su delega dal Comando Logistico relativamente alla gestione tecnica, logistica ed amministrativa sui sistemi predetti ed alla sola gestione tecnico-amministrativa sul Sistema T-260; addestra il personale specialista alla manutenzione sui sistemi d’arma T-339,T-346 e sulle Barriere d’Arresto e rilascia la Licenza di Manutentore Aeronautico (MAML) e opera nell’ambito di una sinergica integrazione all’interno della Base di Galatina e del contesto salentino per garantire elevata utilità complessiva al sistema Paese.

Il Colonnello Fabio Cerase, Direttore uscente, ha assunto la direzione del Reparto il 15 luglio 2021. Durante il breve ma intenso periodo di comando il Reparto è stato impegnato nel mantenimento in linea della flotta T-339 con i ratei necessari a fare fronte alle nuove esigenze addestrative sulla Base di Galatina e presso la Pattuglia Acrobatica Nazionale (le Frecce Tricolori) e nella gestione del trasferimento delle attività di supporto manutentivo della Scuola di Volo Internazionale (conosciuta anche come IFTS) a Decimomannu.

Nel primo anno, nonostante le limitazioni delle imposizioni dovuteal Covid, il Reparto ha risposto con disciplina e compattezza senza ridurre le prestazioni e la qualità del proprio servizio.

Il Colonnello Roberto Ambra, Direttore subentrante, proviene dai Corsi dell’Accademia Aeronautica, è laureato in Ingegneria Informatica ed ha conseguito la qualifica di Ingegnere Sperimentatore di Sistemi. Nel corso della carriera ha prestato servizio presso il Reparto Sperimentale di Volo del Comando Logistico, lo Stato Maggiore Aeronautica ed il Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale degli Armamenti dove ha svolto importanti incarichi nell’ambito di diversi programmi di sviluppo della Forza Armata