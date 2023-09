A Lecce in vigore il nuovo regolamento per l’accesso alle Ztl

Sono entrate in vigore a Lecce le modifiche apportate al regolamento per accedere alla Ztl, approvate nel consiglio comunale dell’8 agosto scorso. Fra questi un’importante novità riguarda i residenti nella Ztl, che hanno la facoltà di richiedere l’attivazione, anche attraverso comunicazione telematica, di permessi occasionali per visitatori e/o fornitori diretti alla propria abitazione per esigenze di carattere eccezionale e/o urgente, in ogni caso limitatamente a un numero massimo di 5 accessi mensili per nucleo familiare e unità immobiliare.

Il modulo di comunicazione dei 5 accessi deve essere trasmesso, in forma cumulativa, entro e non oltre il decimo giorno del mese successivo a quello dell’avvenuto accesso direttamente al Comune di Lecce – Settore Polizia Locale, Protezione Civile, Mobilità, e Viabilità, alternativamente via pec a [email protected], via mail a [email protected] oppure consegnato presso l’ufficio protocollo di Palazzo Carafa.

Il modulo è disponibile on line sul sito istituzionale all’indirizzo nella sezione “Modulistica” (dove i moduli sono stati integrati e aggiornati sulla base delle modifiche al Regolamento).

Su un altro link è possibile consultare tutte le modifiche apportate al Regolamento.