Riattivato il servizio di pagamento online della Asl di Lecce, meno code per le prenotazioni

È stato riattivato e con modalità più innovative il servizio di pagamento on line del ticket delle prestazioni del Sistema sanitario nazionale e delle prestazioni effettuate in regime di Libera Professione (ALPI) con cui i cittadini potranno risparmiare tempo ed evitare code e assembramenti.

Il servizio si avvale da oggi del sistema di pagamento PagoPA, la nuova modalità di pagamento elettronico, realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.

L’opzione, che rientra nei servizi on line a disposizione dei cittadini, permette di pagare il ticket per prestazioni in regime di Servizio Sanitario Nazionale, escluse le prestazioni prenotate presso le strutture private convenzionate e le tariffe di visite ed esami effettuati in attività di libero professionista intramuraria prenotate attraverso il sistema CUP (sportello, telefono, portale).

Si accede al pagamento collegandosi al sito https://www.sanita.puglia.it/web/asl-lecce/pagamento-ticket, oppure https://pagopa.rupar.puglia.it/.

Per saldare la prestazione è necessario avere il numero di prenotazione e il Codice Fiscale della persona per la quale è stata effettuata la prenotazione. Dopo il pagamento occorre stampare la ricevuta da presentare al momento della visita.

Se si dispone già dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o della CNS (Carta Nazionale dei Servizi) il processo di pagamento è estremamente semplificato.

Gli altri servizi

Gli altri servizi on line (disponibili ad accesso libero o attraverso autenticazione) sono: Prenotazione di visite ed esami, Disdetta prenotazione, Fascicolo Sanitario, Scelta/Revoca medico, Visura esenzioni, Diario vaccinazioni e Autocertificazione esenzione per reddito”.