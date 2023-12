Vaccino antiCovid e antinfluenzale, la Asl di Lecce organizza tre open day per la somministrazione

L’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, organizza tre Open day per la somministrazione, ad accesso libero, del vaccino antiCovid e antinfluenzale per le persone dai 18 anni compiuti in su.

Si parte lunedì 18 dicembre con il primo appuntamento a Maglie, in Piazza Aldo Moro, dove si svolgerà la vaccinazione, ad accesso libero, nel camper-ambulatorio medico mobile dalle 8 alle 13.30.

Giovedì 21 dicembre tutti i punti vaccinali Sisp del Dipartimento di Prevenzione saranno aperti dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 e Lecce, Piazza Bottazzi;; San Cesario, via Abruzzi; Campi salentina, PTA via San Donaci; Copertino, Via Vittorio Emanuele III 153; Martano, Via Fratelli Cervi; Nardò, Piazza Croce Rossa 2, secondo piano; Galatina, Via P. Siciliani, n. 8; Maglie, Via Sante Cezza n. 14; Gallipoli, Lungomare Marconi (sede Distretto); Gagliano del Capo, Pta via San Vincenzo 2; Casarano, Via Spagna n. 55; Poggiardo, PTA Via F. Pispico; Ugento, via T. Edison 34

Infine, si chiude venerdì 22 dicembre, dalle 9 alle 13.30, nel Centro commerciale Mongolfiera di Surbo.

La vaccinazione antiCovid e antinfluenzale è offerta dai Pediatri di libera scelta e dai Medici di Medicina Generale. In alternativa è possibile rivolgersi alle sedi vaccinali della Asl, prenotando la vaccinazione ai numeri e nella fascia oraria indicati.

Per consultare modalità di prenotazione nei giorni diversi dall’open day, basterà connettersi al sito.