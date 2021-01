Open Days al De Pace, al via il secondo appuntamento con il virtual tour della scuola per orientarsi

La scuola ai tempi del coronavirus è inevitabilmente cambiata e scegliere il percorso fatto su misura per i propri interessi e le proprie inclinazioni non è facile. Dopo il successo del primo incontro, continuano i virtual tour organizzati dall’Istituto di Istruzione Secondaria “Antonietta De Pace” di Lecce che davanti alla pandemia non si è arreso.

Partititi lo scorso 9 gennaio, i tour digitali del “De Pace” di Lecce continueranno con un secondo appuntamento domani 16 gennaio, dalle 16:00 alle 18:00, ed il 23 gennaio, sempre allo stesso orario. Non è un momento facile quello di passaggio tra la scuola media e la scuola superiore e ora più che mai i ragazzi hanno bisogno di supporto e sostegno nella scelta.

Grande soddisfazione, inoltre, per l’inserimento del De Pace di Lecce nella Guida per le Iscrizioni del 2021 curata da ilSole24ore che ha intervistato il Dirigente dell’Istituto Silvia Madaro Metrangolo. La Preside della scuola ha sottolineato, nell’intervista, quanto sia importante il legame con il mondo del lavoro per il “De Pace”.

Orientarsi al meglio

Sono due gli indirizzi dell’I.s.s. “Antonietta De Pace”, a disposizione degli studenti, sotto il motto della scuola “Accogliamo Talenti, Formiamo professionisti”. L’indirizzo Tecnico e l’indirizzo Professionale saranno a disposizione di ragazzi e genitori interessati al settore del turismo, della grafica e della comunicazione, ai servizi commerciali per il web, al mondo della moda, alle produzioni chimiche e biologiche, e tanto altro.

Come registrarsi al virutal tour

Per prendere parte agli open-days organizzati dall’I.s.s. “Antonietta De Pace” basterà scaricare il modulo di prenotazione dalla homepage del sito dell’istituto www.ipdepace.edu.it indicando la mail a cui inviare il link per il collegamento on-line con la Dirigente Scolastica e con i Docenti referenti che accompagneranno genitori e ragazzi nella visita virtuale. Genitori e ragazzi che parteciperanno al virtual tour saranno accompagnati nella visita digitale di laboratori, che animano i vari indirizzi della scuola nell’ottica di una visione al tempo stesso unitaria e complessa della realtà.