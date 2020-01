“Expo orienta scuola” per scegliere le superiori, a Miggiano l’evento per i futuri studenti

Una forte vocazione turistica che vuole includere anche i ragazzi per guardare al futuro del territorio. È il comune di Miggiano, con il patrocinio della Regione Puglia e della Provincia di Lecce, ad organizzare “Expo orienta scuola”, l’evento in 3 giornate che porta avanti una missione importante. Sarà il quartiere fieristico ad ospitare l’appuntamento previsto per il 10, 11 e 12 gennaio.

Sarà un unico, grande open day per tutti i ragazzi che stanno per iscriversi alle scuole superiori, con una prospettiva che non trascura affatto quello che il territorio ha da offrire. Ogni anno, come è consuetudine, gli Istituti superiori presentano la propria offerta formativa agli alunni per cui è arrivato il momento di scegliere la propria strada. È grazie a queste presentazioni, infatti, che i ragazzi possono orientarsi meglio e valutare i diversi percorsi didattici, senza tralasciare le prospettive che ogni scuola offre.

Ed è con questo spirito che il quartiere fieristico di Miggiano porta tutte le scuole superiori del territorio insieme, offrendo la possibilità di “aprirsi” e di agevolare gli alunni e i genitori interessati. Una scelta più semplice da fare, dunque, potendo toccare con mano quello che tutte le scuole hanno da offrire, questa volta in un unico contesto.

A promuovere l’evento è stata l’Amministrazione comunale di Miggiano sotto la guida del sindaco Michele Sperti e con l’aiuto dell’Assessore Maria Antonietta Mancarella.

Tutti gli studenti interessati a scegliere la scuola superiore troveranno, presso il quartiere fieristico di Miggiano, un unico, grande, open day.

Orari di Apertura: Venerdì 10 e Sabato11 dalle 15 alle 21:30 – Domenica 12 dalle 9 alle 13.

Scuole aderenti

I.I.S.S. “G. Salvemini”, Alessano; I.I.S.S. “Bottazzi”, Casarano; I.I.S.S.“Rita Levi Montalcini”, Casarano; I.I.S.S. “De Viti-De Marco”, Casarano; I.I.S.S. “Meucci”, Casarano; Liceo Scientifico “Vanini”, Casarano; I.I.S.S “Vespucci”, Gallipoli; Liceo Classico “Capece”, Maglie; I.I.S.S. “Cezzi-De Castro”, Maglie; I.I.S.S. “Mattei”, Maglie; I.I.S.S.“La Noce”, Maglie; I.I.S.S. Otranto; I.I.S.S. “Giannelli”, Parabita; I.I.S.S. Poggiardo; Ipseo “A. Moro”, Santa Cesarea Terme; I.I.S.S. “Don Tonino Bello”, Tricase; Liceo “G. Comi”, Tricase; Liceo Scientifico “Stampacchia”, Tricase.