Lanciata da un’auto in corsa, Amira è stata operata ad una zampa: migliorano le sue condizioni

La storia di Amira, la cagnolina lanciata da un’auto in corsa da un ‘padrone’ vigliacco che voleva sbarazzarsene, aveva commosso tutti grazie alle volontarie dell’Oipa che, dopo averla salvata, avevano raccontato alla nostra redazione la sua triste storia per chiedere aiuto. Sporca, denutrita, scheletrica e con un problema alle zampe posteriori che era stata una condanna a morte per la cucciola essere finita nelle mani amorevoli dell’Associazione internazionale per la protezione degli animali che l’hanno curata con affetto non bastava a garantirle un futuro più roseo di quello che aveva avuto.

Non camminava bene e aveva bisogno di una operazione delicata e costosa. L’unica strada per permettere alla piccola – una femmina di segugio – di correre spensierata era un costoso intervento. Per questo era stata lanciata una raccolta fondi a cui hanno davvero risposto in tanti.

L’Associazione, dopo l’appello, è riuscita a raccogliere mille euro. Tanti, come detto, ma non abbastanza per coprire interamente i costi, non indifferenti. Quanto tutto sembrava più difficile, quando la strada che appariva in discesa è tornata in salita ecco che la generosità ha fornito una ‘scorciatoia’ per raggiungere l’obiettivo e permettere alla cagnolina di avere un futuro, magari con una famiglia dopo che l’iter per stare meglio sarà finito. Un veterinario di Roma, il dottor Matteo Tommasini Degna, direttore del reparto di chirurgia dell’Ospedale veterinario Gregorio VII si è offerto di operare gratuitamente la ‘nanetta’, come ormai la chiamano le volontarie. E così è stato. Giorno 3 gennaio la cucciola è stata operata alla zampa posteriore sinistra. È stato un intervento delicato e molto complesso,

Tra 15 giorni, dopo un periodo di degenza, toccherà alla zampetta destra. I soldi che erano stati raccolti per l’intervento sono stati parzialmente spesi per accompagnare la cagnolina a Roma e consegnarla nelle mani amorevoli del dottor Degna, di Chiara Valenti e tutto il magnifico personale. Grandi professionisti, ma soprattutto persone dal cuore d’oro.

«Ringraziamo chiunque abbia donato, con quel piccolo gesto abbiamo coperto in parte le spese del viaggio, esami clinici e la riabilitazione – ci hanno raccontato le volontarie – ma se c’è qualcuno che li aveva esclusivamente offerti per l’operazione che, invece, è stata effettuata gratuitamente e li rivolesse indietro, lo capiremmo. Può telefonarci per riavere indietro quanto dato. Per noi la trasparenza è tutto».