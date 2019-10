Ultimo weekend prima del cambio di lancette, domenica prossima si torna all’ora solare

Ultimo weekend prima del cambio delle lancette. Come ogni anno, l’ultima domenica di ottobre l’ora legale del periodo estivo lascia il posto all’ora solare. Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, infatti, le lancette tornano indietro di un’ora, a tutto vantaggio di chi vuole godersi un po’ di riposo in più.

Ancora una settimana, dunque, per prepararsi mentalmente e fisicamente al cambio di orario, che per qualcuno è un vero e proprio cambio di ritmi. Se, quindi, domenica mattina i più “pigri” potranno restare sotto le coperte un’ora in più, senza sentirsi troppo in colpa, nei prossimi mesi si guadagna un’ora di luce all’alba in più e si perde un’ora a fine giornata.

Quello che noteranno tutti, però, è un “accorciamento” delle giornate: con le lancette che tornano indietro di un’ora, infatti, l’ora guadagnata all’alba la si perde al tramonto e l’effetto finale è quello di avere una giornata che sembra più corta (ma che in effetti non lo è).

Grandi cambiamenti in arrivo: addio all’ora legale?

Con una risoluzione in Parlamento Europeo, l’ora legale potrebbe arrivare alla sua fine. A partire dal 2021, infatti, gli stati membri dell’Unione dovranno abolire il cambiamento tra ora legale ed ora solare (in vigore sin dagli anni ’80). Ad ogni stato, però, la scelta di tenere l’ora legale o l’ora solare, d’ora in avanti, senza più alcuno spostamento di lancette durante l’anno. Spetta al Parlamento italiano l’ultima decisione.