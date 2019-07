Legittima la delibera del Comune di Gallipoli, garantito il servizio di parcheggio a Baia Verde

L’accoglimento della domanda cautelare avrebbe impedito il regolare svolgimento dell’attività di parcheggi creando notevoli disagi per i turisti che intendevano recarsi a Baia Verde, ma la III Sezione del Tar di Lecce (Pres. Est. Enrico d’Arpe) con ordinanze numero 464, 466 e 471 del 25.7.2019, ha rigettato la richiesta proposta da tre ricorrenti contro la delibera del Comune di Gallipoli, relativa alla gestione delle soste per la stagione estiva a servizio degli stabilimenti balneari e discoteche di Baia Verde, dando il via libera al servizio.

Legittima la procedura del Comune

Il Tribunale Amministrativo Regionale del capoluogo ha ritenuto la legittimità della procedura effettuata dall’Ente dando ragione alle tesi degli imprenditori Rete d’Imprese del Salento, difesa dagli Avvocati Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano e Meridiem S.r.l, difesa dall’Avvocato Tommaso Millefiori, oltre che dal legale di “Via Antonietta De Pace” Francesca Traldi, che avevano indicato come i ricorrenti non avessero titolo per poter svolgere l’attività richiesta.

I fatti

In particolare, i ricorrenti, che in passato avevano stipulato un contratto di locazione dei terreni per gestire i parcheggi, richiedevano al Comune di poter continuare la gestione nonostante i contratti di locazione fossero da tempo scaduti.

Nel frattempo, le società avevano stipulato contratti di locazione per le stesse aree e avevano presentato regolare richiesta al Municipio per poter realizzare e gestire i parcheggi.

Quindi, il Comune aveva ritenuto di autorizzare e far svolgere l’attività alle aziende che disponessero di contratti in vigore – e quindi avevano la disponibilità giuridica del bene – rigettando la richiesta dei privati con contratti scaduti (ai quali era stato anche rigettata la richiesta di titolo commerciale per poter svolgere l’attività).

In questo modo, a seguito della pronuncia del Tar, potrà essere garantito il servizio di parcheggio, fondamentale per il comparto turistico-balneare.

Esprime soddisfazione, per un duplice motivo, anche la Rete d’Imprese del Salento – associazione di imprenditori locali nata con l’intento di offrire servizi all’avanguardia – che si era aggiudicata la gestione del parcheggio; da un lato, potrà essere garantita la gestione del servizio e, dall’altro, potrà essere consentito di proseguire il progetto teso al miglioramento della qualità dei servizi.