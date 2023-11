Come scrivere un curriculum, come prepararsi ad un colloquio di lavoro. Al ‘Deledda’ di Lecce gli Orientation Lab

Sono più di 100 i ragazzi delle classi quarte e quinte degli indirizzi economico e tecnico dell’Istituto Tecnico Statale “Grazia Deledda” di Lecce impegnati in questi giorni negli Orientation Lab.

Avranno a loro disposizione 90 ore di formazione su come scrivere un curriculum vitae et studiorum (40 ore) e su come affrontare un colloquio di lavoro (50 ore).

La partnership formativa vede protagonisti la Fondazione ITS Biotech guidata da Milena Rizzo, il Gruppo Magistra, l’Agenzia del Lavoro ‘Talenti’ e la Fondazione di Comunità del Salento.

Gli Orientation Lab sono all’interno del progetto Punti Cardinali promosso dalla Provincia di Lecce.

Obiettivo finale quello di trasferire alle studentesse e agli studenti impegnati nel percorso formativo le competenze necessarie ad affacciarsi nel mondo del lavoro da protagonisti, provando a colmare il grave mismatch esistente tra chi cerca una professionalità per valorizzare la propria attività economica e chi si dà da fare con tutte le sue forze per offrirla.

L’istituto diretto dalla dirigente Giovanna Caretto ha organizzato 23 gruppi (4 per ogni data calendarizzata), ognuno dei quali costituito da almeno 10 allievi, che si alterneranno nei pomeriggi dal 3 al 9 novembre per confrontarsi con lo staff della Fondazione di Comunità del Salento per iniziare a pensare al loro ingresso nel mondo del lavoro o in quello della formazione specialistica e professionalizzante con l’obiettivo di dare una risposta immediata e qualificata al desiderio di realizzarsi nel mondo del lavoro avendo rispetto del talento individuale e delle inclinazioni soggettive.

Attraverso presentazioni tradizionali, slide, video, brochure, colloqui, simulazioni e attività di role playing i giovani studenti si cimenteranno con la realizzazione di curricula performanti e colloqui di lavoro vincenti.