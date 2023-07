Nonni e nipoti insieme a coltivare l’orto sociale. Proseguono le iniziative di Anteas Lecce

Proseguono le attività dello Sportello di Comunità dell’Anteas di Lecce. Nella giornata di oggi sono state presentate le iniziative dell’orto sociale presso lo spazio ‘L’Acchiappalibri‘ del Comune di Lecce , in cui gli anziani dell’associazione afferente alla Cisl hanno condiviso con i bambini la cura del verde e la piantumazione delle piante di pomodoro che presto daranno i loro frutti saporiti, colorati e profumati. Un modo per unire le generazioni in uno scambio di esperienze che valorizza tutte le età e tutte le provenienze, sociali e geografiche.

Un modo anche per parlare di agricoltura biologica e sostenibilità ambientale, per affrontare il tema del ‘mangiar sano’ e iniziare a discutere di stili di vita più in sintonia con il territorio e il futuro.

All’iniziativa, oltre al direttivo di Anteas Lecce coordinato dal presidente Romeo Delle Donne e da Ivan Pantaleo, non sono voluti mancare il Sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, l’assessora comunale al Welfare, Silvia Miglietta, il segretario generale della Cisl Fnp di Lecce, la federazione dei pensionati, Antonio Zippo, la progettista sociale Raffaella Arnesano.

Lo Sportello di Comunità: orari di apertura

Dop la fase di formazione avvenuta negli scorsi mesi, i pomeriggi di incontri con vari esperti, le passeggiate di comunità, i volontari di Anteas Lecce (l’Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà) stanno gestendo lo sportello che ha il compito di dare risposte alle tante piccole-grandi domande che possono trasformarsi in altrettanti ostacoli per i cittadini anziani. I pensionati possono rivolgersi agli operatori dello Sportello di Comunità, dal lunedì al venerdì (ore 10.00-12.00) e il mercoledì pomeriggio (ore 16.30-18.30), per questioni legate ai temi delle prestazioni sociali, del sistema pensionistico, della difesa del consumatore, dell’inquilinato, della richiesta di servizi necessari alla presa in carica dei bisogni primari.



Finalità dello Sportello di Comunità

Realizzare un vero e proprio sportello di comunità in grado non solo di dare informazioni ai cittadini più anziani ma di diventare luogo di aggregazione e socializzazione per costruire una rete solidale di prossimità. È questo l’obiettivo del progetto che porteranno a termine l’Anteas di Lecce e la Fnp, la Federazione dei pensionati della Cisl salentina, vincitrici del Bando ‘Puglia Capitale Sociale 3.0′.

Le attività dello Sportello di Comunità

Lo Sportello di Comunità è animato da una serie di attività partecipate che lo rendono fulcro di iniziative di formazione/informazione:

– front office informativo (si forniscono informazioni sui servizi del territorio diretti alla terza Età: dove curarsi, come chiedere le agevolazioni fiscali, come accedere ai servizi, ecc.);

– sportello di prevenzione e invecchiamento attivo attraverso l’organizzazione di incontri con professionisti della salute e del benessere psicofisico;

– orto sociale e mercatini di prossimità;

– laboratori d’arte;

– passeggiate di comunità.

Partner di Progetto

Partner di progetto sono: il Comune di Lecce, l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Lecce, OPI – Ordine Professionale degli Infermieri, CIVES – Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria, Fai Cisl di Lecce e Associazione SalentumTerrae.