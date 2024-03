Ospedale di Casarano, mancano medici, infermieri e OSS. Il sindacato alza la voce

L’elenco delle inefficienze è lungo e il sindacato non esita ad elencarle. Oggetto del cahier de doleances è l’ospedale di Casarano contro cui punta il dito, in pieno spirito collaborativo, il Dipartimento Sanità della Funzione Pubblica della Cisl di Lecce nella persona del suo coordinatore Antonio Piccinno.

La segnalazione delle carenze è finalizzata ad agevolare un lavoro ricognitivo da parte della Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero e della Asl salentina con l’intento di perseguire l’immediata rinascita del ‘Ferrari’ che è stato sempre un fiore all’ occhiello dell’ offerta sanitaria nella provincia di Lecce e che rischia di non fornire quelle cure necessarie all’ utenza per una sanità degna di questo nome.

Il prospetto comparativo fornito dalla FP Cisl parte dalla reale situazione del personale in forza attiva e passiva confrontandolo con il fabbisogno triennale 2021-2023 previsto dalla deliberazione n. 810/2023.

Patologia Clinica

Tecnici di Laboratorio presenti n. 11 di cui 2 in ferie per pensionamento, a fronte di n.12 previsti, quindi siamo in presenza di -2 tecnici; manca, inoltre il Dirigente Medico ed il facente funzioni.

Chirurgia Generale

Infermieri presenti n. 13, di cui 2 adibiti esclusivamente alle Endoscopie e 1

giornaliera, a fronte di 16 unita’ previste, quindi siamo in presenza di -3 infermieri; gli Oss presenti sono 4, a fronte dei 5 previsti, quindi siamo in presenza di -1 Oss.

Urologia

Infermieri presenti n. 14, di cui 1 giornaliero: manca il personale da adibire ad attività

ambulatoriale (almeno 2 unità infermieristiche) a fronte dei 16 infermieri previsti. Quindi siamo in presenza di -1 Infermiere). Gli Oss presenti sono 3, ne sono previsti 5, quindi siamo in presenza di– 2 Oss.

Radiologia

Oss presenti n. 1, previsti n. 3, quindi siamo in presenza di -2 Oss.

Ortopedia

infermieri presenti n. 16 di cui 1 con esonero da carichi (ore 6 su 12), previsti 18, quindi siamo in presenza di -2 infermieri. Oss presenti n. 5, di cui 1 con esenzione dal carichi, quindi ore 6 su12, piu n.1 Ausiliario Socio Sanitario non in turnazione. Sarebbero previsti n. 7 Oss, quindi siamo in presenza di -2 Oss.

Medicina Interna

Infermieri presenti n. 17 di cui 3 in maternità e n.1 esentata dai turni h. 24 a fronte dei previsti 20: quindi siamo in presenza di -5 di cui n. 3 su posto vacante e n.2 non sostituiti.

Geriatria

Infermieri presenti n. 14 di cui 2 giornalieri per fruizione permessi art. 33 l. 104/92 e

limitazioni varie a fronte di 16 previsti, quindi siamo in presenza di -2 infermieri.

Oss presenti n. 5 di cui n. 4 in malattia, a fronte di una previsione di n. 7 Oss, quindi siamo in presenza di – 6 OSS di cui n. 2 su posto vacante e n. 4 in malattia.

Terapia Intensiva/Rianimazione

Infermieri presenti n. 16 di cui n.1 in lunga malattia, a fronte di n. 25 previsti, quindi siamo in presenza di -9 infermieri; Oss presenti n. 5 a fronte di n. 6 previsti, quindi siamo in presenza di -1 Oss.

Blocco Operatorio

Infermieri presenti n. 12 di cui 2 esentati dalle pronte disponibilità e n.1 con esoneri a

fronte di una previsione pari a n. 24 infermieri, quindi siamo in presenza di -12 Infermieri;

Oss presenti n. 4 di cui n.1 in attesa di intervento e n. 1 in malattia a fronte di previsti n. 5, quindi siamo in presenza di -3 di cui n. 1 posto vacante e n. 2 non sostituiti.

Neurologia

Tecnici Neurofisiopatologi n. 2 a fronte di n. 5 previsti, quindi siamo in presenza di -3 Tecnici di Neurofisiopatologia.

Emodialisi

Infermieri presenti n. 21 di cui n. 2 in congedo art. 42 d. lgvo 151/2001 e n. 3 assenti

per lunga malattia a fronte di n. 20 previsti, quindi siamo in presenza di – 4 infermieri non sostituiti oltre ad una unità che servirebbe per attivare la dialisi turistica estiva di Ugento di prossima riapertura. Assistenti tecnici: presente nessuno, a fronte di 1 unità prevista, quindi siamo in presenza di -1 Assistente Tecnico.

L’elenco delle criticità prosegue al personale medico.

In Emodialisi ci sono 3 Dirigenti Medici di cui il medico facente funzioni è presente solo 2 giorni a settimana per fruizione ferie prepensionamento.

In Ortopedia, in data 12/03/2024, sono stati bloccati i ricoveri notturni e festivi

per mancanza di medici (in tali giorni non è previsto il Medico Reperibile).

In rianimazione e nel blocco operatorio sono presenti 10 Dirigenti Medici Anestesisti di cui 2, compreso il Dirigente UOSD assenti per malattia; 1 Dirigente Medico esentato dalle Pronte Disponibilità notturne e 1 quasi sempre assente per fruizione ferie prepensionamento.

I Biologi non riescono a garantire tutte le richieste che giungono, sia interne che esterne, in quanto la mattina sono presenti solo 2 unità.