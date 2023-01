Ospedale “Vito Fazzi”, i vigilantes portano i regali della Befana ai pazienti di Oncoematologia pediatrica

Regolano l’afflusso e il deflusso di tutte le persone che entrano ed escono dall’ospedale e all’ospedale prestano i loro servizi, ma questa volta hanno voluto fare qualcosa che va ben oltre il loro solito lavoro. In occasione delle festività, la polizia di sorveglianza dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce ha voluto fare un gesto di solidarietà verso i pazienti più piccoli del reparto di Oncoematologia pediatrica.

La Polizia di Vigilanza del Vito Fazzi ha voluto dedicare un pensiero e tutta la loro vicinanza ai piccoli pazienti che ogni giorno combattono per stare meglio. Nella giornata di oggi, gli uomini in divisa hanno portato dei doni per l’Epifania per regalare un sorriso ai piccoli pazienti.