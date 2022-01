Metodi di pagamento popolari e sicuri nei casinò online in Svizzera. A cosa dovrebbero prestare attenzione i giocatori

Valute e licenze nei casino online di Svizzera

Lo sviluppo delle tecnologie moderne ci permette di risparmiare molto tempo. Anche il divertimento è stato toccato ed è una parte inevitabile della nostra vita. Il gioco d’azzardo online è diventato così popolare in anni recenti che non c’è una persona al mondo che non sappia di poker, roulette o slot. Parlando di giochi d’azzardo, non possiamo evitare la Svizzera, dove è diventato legale non molto tempo fa. Per iniziare, è necessario ammettere che per casino online svizzera, presenza di una licenza è una delle cose più importanti. La legge del paese prevede due diversi tipi della licenza: casinò online e casino terrestri ed esiste poi una licenza secondo del tipo del gioco che vuoi giocare. Una volta che si riceve una licenza in Svizzera, questa può essere usata per i prossimi 20 anni con diritto di rinnovazione. Questa licenza è un punto importante sia per casinò online che per quelli offline. È necessario anche dire che l’esistenza della licenza garantisce che questo online casino svizzera non imbroglia i loro clienti e non manipola i loro soldi. Qui può essere usata la valuta nazionale svizzera (CHF) così come qualsiasi altra valuta, cioè USD, CAD, EUR e GBP, per il gioco di casino online. I casinò svizzeri sono molto fedeli a questo proposito. Quindi puoi essere sicuro che non avrai alcun problema nel fare un deposito o transazione su siti di casinò.

I metodi di pagamento e deposito popolari nei casinò

Se non hai mai provato a giocare in un casino online e non sapete da che punto iniziare, esiste un sito con casinoonlinesvizzera, che presenta i migliori casino online per svizzeri più popolari. Il sito è affidabile perché qui troverete solo casinò online con tutte le licenze necessarie, i casino che sono stati eletti come più popolari e giocati da tanti giocatori. Poi, sul sito sono disponibili solo mezzi di pagamenti e depositi autentici.

E ora vi raccontiamo un po’ dei mezzi di pagamento che sono più usati sui online casino della Svizzera.

Carta di credito /debito

Il primo è il metodo di pagamento più usata e popolare è certamente la carta di debito o di credito. Questo metodo di pagamento è il molto popolare nel mondo, quindi è stato anche adattato per i trasferimenti dei casino online. Quasi tutti i casinò online accettano questo metodo di pagamento e questo è ciò che lo rende molto conveniente per i giocatori. Ma se stiamo parlando di ritiro di denaro, va notato che non tutte le carte saranno adatti per fare questo. Dovresti quindi ricontrollare tutte le informazioni prima di usare questo metodo di pagamento.

PayPal

Questo è un altro mezzo più usato dagli giocatori di internet. È uno dei più grandi portafogli online, con milioni di utenti. Il paypal casino è usato da quasi tutti i casinò online in qualsiasi paese. La cosa buona di questo metodo è che non devi avere un account per fare una transazione e non ti verrà nemmeno chiesto di iscriverti durante o dopo la transazione. Molti utenti hanno già usato questo metodo e sono tutti indubbiamente felici di questa scelta.

Bitcoin

Bitcoin insieme ad altre criptovalute sono state usate come metodi di pagamento per lungo tempo da molti casinò online. Questo metodo di pagamento è abbastanza veloce ed ha guadagnato credibilità tra i suoi utenti. In aggiunta, il bitcoin si usa non solo come metodo di deposito, ma come valuta centrale per i giochi.

Neteller / Skrill

Questi sono gli altri metodi di pagamento che sono anche ampiamente utilizzati dai giocatori di casinò online. Il vantaggio è che gli utenti non devono fornire i loro dati bancari. Ma aspettatevi commissioni di ritiro piuttosto alte qui.

Raccomandazioni che dovresti seguire

Prima di iniziare a giocare, ci sono alcune cose a cui dovete prestare attenzione per rendere il vostro gioco sicuro.

La prima cosa importante è la patente del casinò. Tenete a mente che è un must per qualsiasi casinò legale.

Il secondo è sempre quello di controllare i metodi di pagamento disponibili sul sito web.

E l’ultimo, naturalmente, è non dimenticate che ci sono già persone che hanno già giocato prima di te e non dimenticare il loro feedback. E poi ci sono un certo numero di esperti che sono sempre disposti a condividere informazioni sui casinò online in Svizzera.

Come faccio a prelevare denaro reale da un casinò online in Svizzera?

Una volta che hai giocato e raccolto le tue prime vincite, è naturale che tu voglia guadagnarci sopra. Il processo di prelievo di denaro reale da un casinò online è abbastanza semplice, e puoi anche approfittare dei prelievi istantanei. Nei casinò svizzeri, i prelievi tramite carta di credito/debito e bonifico bancario sono noti per richiedere un lungo tempo di attesa, che può durare fino a una settimana intera. Il casinò non è autorizzato a farlo, perché le banche devono prendere il loro tempo per elaborare il pagamento. Al contrario, i prelievi con il portafoglio elettronico sono di solito veloci. In media sono elaborati entro 12-24 ore

Ecco una guida passo dopo passo su come funziona di solito l’operazione. Naturalmente, ogni casinò online avrà procedure di prelievo diverse. Ma di solito richiedono di seguire alcuni passi molto simili.

Ecco cosa dovrete probabilmente fare:

Per prima cosa, accedi al tuo account. Poi, vai alla pagina della cassa del casino, del portafoglio o del suo equivalente. Seleziona l’opzione “Prelievo” per prelevare rapidamente il denaro dal casino. Selezionare il metodo di pagamento. Compila le informazioni richieste se non l’hai già fatto. La maggior parte dei casinorichiede di usare lo stesso metodo per i depositi e i prelievi. Inserisci l’importo che vorresti prelevare dal casinoonline. Una volta che hai fatto tutti i passi necessari, conferma la transazione e aspetta che la richiesta sia completata.

E questo è tutto. Seguendo questi semplici passi, sarete in grado di prelevare denaro dal casino online. Se hai altre domande, non esitare a contattare il team di supporto del casino. Ora, tieni presente che i tempi di prelievo in ogni casino online variano a seconda del casino online in cui giochi e del casino con croupier dal vivo. Particolarmente popolari sono anche i casinò mobili (leggi di più in questo articolo), suggerimenti on o off, non importa.