Palmariggi, Azzurro Park e le sarte si mobilitano: realizzate oltre 1100 mascherine per la comunità

Un’emergenza sanitaria che nessuno aveva previsto. Una crisi terribile, la peggiore dal dopoguerra.

Dopo l’altalena mascherine sì, mascherine no, dopo la diatriba necessarie o non necessarie, dopo la corsa ad accaparrarsi le ultime disponibili nelle farmacie, anche nei nostri paesi si è diffusa la paura di restarne senza.

Ma poi, da più parti, si è sottolineato come anche le più semplici mascherine possono essere utili a non diffondere il contagio del CoVid-19.

E così, in questi giorni in cui anche il nostro territorio sta facendo i conti con il diffondersi del coronavirus e con i numeri sempre in ascesa, si moltiplicano anche nel Salento le iniziative di generosità.

L’iniziativa di Azzuro Park Onlus

A Palmariggi, su invito del presidente della Fondazione Azzurro Park Onlus, Sergio Piccinno, si sono mobilitate le sarte del paese per produrre mascherine protettive.

Hanno già confezionato più di mille mascherine, realizzate in cotone 100% “pelle ovo regina”, sterilizzabili e riutilizzabili. Le mascherine, dopo le indicazioni delle autorità competenti riguardanti le modalità di consegna, sono state consegnate in tutte le famiglie.

L’iniziativa, che vede coinvolte anche le associazioni sociali e parrocchiali del territorio e l’amministrazione comunale, è finalizzata, inoltre, alla raccolta fondi per “aiutare” gli ospedali della zona e/o le associazioni che operano al loro interno.

Un grande esempio di generosità e di un sentimento di fratellanza che si è fatto sentire forte nella comunità di Palmariggi.

Su Fb i ringraziamenti del presidente della Fondazione, Sergio Piccinno

Arriva dai social, dalla pagina Facebook della Fondazione Azzurro Park, il ringraziamento del presidente Sergio Piccinno, promotore di questa bellissima gara di generosità.

“Voglio ringraziare a nome della Fondazione Azzurro Park, il Comune di Palmariggi oltre alle Associazioni Lu Paniri te e Site, Fratres Palmariggi, Mons Iovis, Pro Loco Montevergine Palmariggi, Anteas Sonia Miggiano, Quattro Venti – Club Montevergine, Famiglia di Famiglie Anspi Palmariggi, Schola Cantorum San Luca Evangelista per aver aderito in vario modo alla nostra iniziativa di solidarietà.

In particolare, voglio ringraziare Sabina, Anna, Rosanna, Maria Tina, Alessandra, Adriana, Simona, Dina, Paolina, Carmelina, Giusy e Gisella che hanno, in tempo record, realizzato oltre 1.100 mascherine che Palmino, Salvatore e Marco hanno provveduto a consegnare (come da disposizioni sanitarie) presso le abitazioni dell’intera comunità di Palmariggi. Un ringraziamento speciale va poi a Lucia, Gigi e Sandro per la preziosa collaborazione.”