Un panettone per i ‘senzatetto’ leccesi, l’iniziativa di U.Di.Con. Regionale Puglia

L’ U.Di.Con. Regionale Puglia, con sede a Lecce in Via Sozy Carafa, nella mattinata di oggi ha donato un quantitativo considerevole di panettoni al Pronto Soccorso dei Poveri, l’associazione di volontariato guidata da Tommaso Prima al fine di raggiungere le persone più in difficoltà del territorio che in queste feste non si potranno permettere il lusso di acquistare il tipico dolce natalizio.

L’ Unione per la Difesa dei Consumatori, che è un’associazione che ha come principale scopo statutario la tutela dei diritti dei cittadini, quali consumatori di servizi pubblici e privati, ha scelto il Pronto Soccorso dei Poveri con l’intenzione di raggiungere in via primaria una categoria di persone che sono troppo spesso da tutti dimenticate e verso la quale l’associazione di Tommaso Prima ha dimostrato negli anni una spiccata sensibilità. Stiamo parlando dei senzatetto, dei clochard, di coloro che, con un brutto termine, vengono definiti barboni. Uomini e donne che, per scelta o per improvvise e sopraggiunge difficoltà della vita, si sono ritrovati a dormire per strada e a non avere una fissa dimore.

La sera del 24 dicembre l’Asscociazione Pronto Soccorso dei Poveri girerà con la propria auto per donare ai senza tetto questo piccolo pensiero, frutto dell’azione di beneficenza di U.Di.Con Regionale Puglia sperando di regalare un sorriso a chi proprio in questi giorni di freddo e di festa avverte di più la difficoltà della propria situazione.