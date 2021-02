Clicca e posta, a Porto Cesareo il Carnevale diventa una festa social

La pandemia con cui da un anno a questa parte il mondo è costretto a fare i conti ha modificato e non poco le abitudini delle persone.

Una serie di norme necessarie a fare in modo che si limitino al massimo le possibilità di contagio, hanno fatto sì che fossero eliminati tutti quegli eventi e manifestazioni che comportano assembramenti. Niente concerti, niente processioni, niente sfilate, niente cinema o teatro, mostre ridotte e con un numero ristretto di persone e così via.

Tra le iniziative, anche la festività per eccellenza del mese di febbraio, il carnevale che, quest’anno, sarà giocoforza diverso.

Non ci si potrà ritrovare insieme, preparare i vestiti, i carri allegorici da far sfilare per le vie dei paesi. Nonostante ciò, però, non è detto che si debba per forza rinunciare all’allegria.

Ed è per questo che a Porto Cesareo a partire da oggi prende il via un’iniziativa finalizzata a ricordare lo storico carnevale cesarino.

Si input dell’Assessore Barbara Paladini, infatti, una serie di simpatici pannelli colorati, raffiguranti maschere storiche e personaggi del mondo dei cartoon, sono stati realizzati e fatti sistemare in Piazza Risorgimento. La finalità dell’idea è quella di “fare compagnia” a grandi e piccoli e rendere meno pesante il clima, gravato da paure e restrizioni da pandemia.

Chiunque potrà inserire il viso nella fessura, scattare una foto e postarla sui profili social ricordandola festa più colorata dell’anno.