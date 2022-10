Parco dei colori, un open day per candidare la struttura all’avviso pubblico Luoghi Comuni di Arti Puglia

Un Open Day per candidare il Parco dei Colori di Lecce all’avviso pubblico Luoghi Comuni promosso da Arti Puglia. Tante le associazioni che sono attese per partecipare ad un avviso pubblico che finanzia progetti di innovazione sociale, proposti da organizzazioni giovanili pugliesi del Terzo Settore, da realizzare in spazi pubblici.

«In questo momento è importante – dichiara l’assessora al Patrimonio Rita Miglietta – che le realtà interessate a partecipare al bando siano presenti all’Open Day, entrino nel parco, prendano visione degli spazi e delle potenzialità che esso può esprimere. Invito a cogliere l’opportunità data dal bando Luoghi Comuni che promuove e sostiene la gestione degli spazi pubblici affidata a associazioni o reti di associazioni formate da giovani del territorio. In città abbiamo già la felice esperienza di Tagghiate Urban Factory e puntiamo a riprodurla anche al Parco dei Colori».

L’incontro è previsto per Mercoledì 12 ottobre, alle ore 17.30. L’Amministrazione spera dunque nello stesso esito di partecipazione e di risultato che si è avuto precedentemente per il Parco di via dei Ferrari, oggi Tagghiate Urban Factory.

L’incontro è aperto a tutti gli interessati a misurarsi con il bando che assegna ai progetti vincitori la somma di 40mila euro destinata alla gestione.

«Il Parco dei Colori – aggiunge l’assessora alle Politiche sociali Silvia Miglietta – è un luogo molto importante per il quartiere Borgo Pace e ha bisogno di una buona gestione che ne permetta l’apertura costante e ne promuova una serie di iniziative di animazione e di coinvolgimento che parlino ai residenti. Spero che siano in tante le associazioni del Terzo Settore a partecipare all’Open day e a raccogliere la sfida di questo bando».

Il Parco dei Colori si trova in via Medaglie d’Oro, a Borgo Pace, nel quartiere San Pio. Al suo interno comprende un punto ristoro, dotato di allacci attivi per la voltura delle utenze e pannelli fotovoltaici installati sull’area solare, da completare con arredi e forniture. Completamente recintato, presenta un’ampia area gioco attrezzata per bambini, comprensiva di un’altalena per disabili, un percorso fitness, una pista di pattinaggio, panchine e cestini. Si tratta di un parco in cui si riversano, soprattutto nel week-end, tanti genitori e tanti bambini, attratti da una location a misura di famiglia.

«Rivitalizzare spazi inutilizzati e farlo attraverso il protagonismo giovanile e con progetti di innovazione sociale – spiega l’assessore alle Politiche giovanili della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci – è lo scopo di Luoghi Comuni, una misura della Regione Puglia che ci ha permesso di mettere a bando ben 99 spazi pubblici con la percentuale più alta, pari al 33%, nella provincia di Lecce. Sono certo che la stessa cosa possa accadere per il Parco dei Colori, un luogo caro ai leccesi che può essere punto di riferimento per i bambini e le famiglie di Borgo Pace e dell’intera città. Perché l’obiettivo è quello: rivitalizzare i luoghi attraverso attività che incontrino le esigenze dei residenti e non solo».

Info sulla candidatura al bando del parco dei Colori di Lecce

A questo link tutte le informazioni sulla candidatura del Parco dei colori al bando Luoghi comuni: https://bit.ly/3ChYe5n.