La Puglia vola alla “Vietnam International Fashion Week”, il global trading firmato Regione Puglia e Arti

‘Puglia’ sta diventando sempre più sinonimo di qualità all’estero. È grazie all’impegno della Regione che il brand sta riscuotendo un successo internazionale sempre maggiore e questa volta si guarda ai mercati asiatici. Dal 10 al 14 aprile il tacco dello stivale rappresenterà l’Italia ad Ho Chi Minh per la “Vietnam International Fashion Week”.

La regione meridionale sarà protagonista assoluta dell’opening dell’intera manifestazione che si terrà presso l’esclusivo Social Club, Rooftop dell’Hotel des Arts. Sarà questa la vetrina che darà modo alle celebrità internazionali di conoscere il nostro territorio attraverso enogastronomia, moda e turismo.

Global trading firmato Regione Puglia e Arti

Rientra tutto nelle politiche integrate di promozione all’estero promossa dalla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali e la Sezione Formazione della Regione Puglia in collaborazione con Arti, Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione. Sono le eccellenze regionali del food e del fashion ad essere al centro di queste politiche, per consolidare le aziende locali nei mercati in espansione ad alta domanda di qualità e lusso. E il Vietnam non poteva che essere l’occasione perfetta.

L’intervento sperimentale alla China International Import Export di Shangai dello scorso novembre aveva fatto da apripista, lanciando il territorio sui mercati asiatici. Ora si passa al più importante evento mediatico in Vietnam, uno dei più rilevanti in tutto il continente, che vede la partecipazione di grandi marchi, bloggers, media e buyers provenienti da tutto il mondo.

In un periodo molto difficile per il settore agroalimentare pugliese, la partecipazione della Regione “in qualità di Official Partner della ViFW – commenta l’assessore alle risorse agroalimentare Leonardo Di Gioia – consentirà di incrementare la visibilità del brand Puglia, un marchio ombrello sotto il quale promuovere e sostenere l’eccellenza pugliese nel settore agroalimentare, altrimenti in difficoltà a sostenere da sola processi di internazionalizzazione specie in mercati emergenti e in forte espansione”.

D’accordo anche l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro Sebastiano Leo. “La strategia di posizionamento globale del marchio Puglia non si limita alla mera promozione del brand, delle aziende e dei prodotti pugliesi, ma intende intervenire nel profondo del sistema produttivo pugliese orientandolo a questi mercati attraverso il rafforzamento delle competenze per l’internazionalizzazione e favorendo la progettazione di un’offerta formativa altamente specialistica riguardante il luxury, focalizzata sulle opportunità connesse alla penetrazione dei mercati asiatici”.

Parla di “dinamismo e proiezione internazionale”, invece, Dante Brandi, Console Generale d’Italia a Ho Chi Minh, che rendono la Puglia il partner perfetto per uno stato come il Vietnam.

Le aziende

Alla ViFW parteciperanno aziende pugliesi della moda come Alessandro dell’Acqua, GST Havana & Co, Rosso Rame, Sartoria La Torre e Elata shoes, aziende del food come Agricola Erario, Produttori Vini Manduria, Apollonio Vini, Sabatelli Gastronomia, Riscossa, Oilalà, Divella, Deliziosa, Tormaresca e Tagaro. A queste si aggiungono due giovani aziende locali vincitrici del bando regionale PIN – Pugliesi Innovativi, Amis studio AK per il fashion e Ammosto per il food, e cinque enti di formazione accreditati, selezionati con apposita call, che si sono contraddistinti per un’offerta formativa innovativa e coerente con i trend del mercato del lavoro internazionale dell’IPSEO “Aldo Moro” di Santa Cesarea Terme, dell’Istituto Eccelsa di Alberobello, di ENAC Puglia di Foggia, dell’IISS “Basile Caramia Gigante” di Locorotondo – Alberobello e dell’Agenzia Formativa Ulisse di Lecce.