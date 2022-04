Un cimitero per animali a Lecce, la petizione per dare degna sepoltura agli amici a quattro zampe

Sono compagni di avventura, membri della famiglia e amici fedeli. Per moltissime persone il proprio animale domestico occupa un posto speciale fino all’ultimo giorno della sua vita. E quando i fidi compagni non ci sono più, il ricordo non svanisce dai cuori dei suoi padroni.

In alcune città è già presente un cimitero per animali d’affezione, per poter seppellire e ricordare i compagni di avventure che sono venuti a mancare. Non è questo il caso di Lecce che al momento si trova sprovvista di un cimitero per animali. Con l’obiettivo di portare la questione all’attenzione delle autorità competenti, è disponibile su change.org una petizione lanciata da Guendalina Schipa da firmare per cercare di costruire un cimitero di animali del capoluogo salentino.

A promuovere questa iniziativa è anche l’associazione Anna e Valter che sottolinea come la costruzione di un cimitero di animali d’affezione sarebbe “una crescita di civiltà oltre che di rispetto che già tante città d’Italia attuano da tempo”. Infatti, cimiteri di questo tipo sono già attivi in altre regioni d’Italia ma anche nel nord della Puglia.

Raccogliendo abbastanza firme, la petizione si propone l’obiettivo di sensibilizzare le autorità sulla questione. Tutte le informazioni sono disponibili su change.org, clicca qui per firmare anche tu la petizione.