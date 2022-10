Saranno attivati nella giornata del 17 ottobre, anche nell’ambito dello screening della cervice uterina, i servizi di comunicazione ai cittadini attraverso la piattaforma regionale [email protected].

Il sistema consente di confermare l’appuntamento e di ricevere un reminder, a ridosso del giorno fissato per l’esame diagnostico, con un sistema informatizzato e senza oneri per i cittadini.

Nello specifico, per gli screening della mammella e della cervice uterina, la donna riceve una chiamata automatica per confermare la sua partecipazione all’appuntamento fissato e successivamente un reminder attraverso un Sms, nel caso in cui il contatto sia avvenuto su un numero di cellulare, o una mail, nei casi in cui sia disponibile un indirizzo di posta elettronica.

Per lo screening del colon retto, la piattaforma regionale [email protected] interviene attraverso un promemoria per la consegna del campione Fobt: il servizio effettuerà una chiamata automatica a uno dei contatti telefonici dell’assistito che ha ritirato il kit in farmacia, invitandolo a restituire il campione in farmacia per l’esecuzione del test.

Per informazioni sul programma di prevenzione è possibile chiamare il numero verde 800.894.594, dalle 9.00 alle 13.00, dal lunedì al venerdì o scrivere a [email protected]