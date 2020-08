PIN, Antonio Sorrento è il nuovo presidente: “ripartiamo dalla tutela delle imprese e delle partite iva”

Partite Iva Nazionali (PIN), l’associazione passata in questi mesi alla ribalta nazionale per le numerose battaglie a favore delle imprese, ha rinnovato il proprio consiglio direttivo.

A guidare l’associazione PIN, che raccoglie imprenditori e partite iva su tutto il territorio nazionale, il presidente Antonio Sorrento, già vice-presidente di PIN.

Accanto al presidente Antonio Sorrento, una squadra agguerrita composta da Lorenzo Farì, dal dottor Alessandro Mele, dalla dottoressa Rosanna Pasca e dall’avvocato Sergio Patrone.

“Le sfide che ci aspettano nei prossimi mesi saranno sicuramente impegnative e per questo abbiamo ritenuto di riorganizzarci in modo da essere tutti uniti verso un unico obiettivo: tutelare le partite iva – sottolinea Antonio Sorrento, che aggiunge – Abbiamo inserito nel consiglio direttivo professionisti che da anni lavorano a stretto contatto con le imprese. Inoltre, abbiamo inserito nel direttivo l’avvocato Sergio Patrone di Roma a riprova della forte vocazione nazionale della nostra associazione”.

Continua Sorrento: “Nei giorni scorsi siamo ripartiti con l’iniziativa UNA MANO ALLE IMPRESE informando, attraverso i media, i piccoli imprenditori sulla normativa del sovraindebitamento. A tal proposito intendo ringraziare in particolare il dottor Alessandro Mele (specializzato in materia) oltre che il coordinatore PIN Toscana Massimo Gervasi per aver contribuito a informare centinaia di imprenditori in difficoltà. Nei prossimi giorni segnaleremo quando i contributi INPS sono illegittimi con approfondimenti e convegni in tutta Italia.”

PIN – Partite Iva Nazionali è un’associazione nata dal gruppo FB “Partite Iva Incazzate” che si è costituito per dare voce al malcontento generale di tanti operatori del terziario ma anche di tanti artigiani che non riescono più a reggere il peso di una condizione insostenibile che sta letteralmente strozzando le piccole imprese e che soprattutto in questo momento storico hanno bisogno di aiuto concreto.