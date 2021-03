‘Pioggia di Marzo’, la canzone di Mina come leitmotiv di questa domenica

«Una rondine non fa primavera», recita un noto proverbio popolare. Nonostante quella appena iniziata sia considerata una stagione ‘capricciosa’, non è facile abituarsi ai cambiamenti repentini del meteo, sbalzi che si verificano non solo da un giorno all’altro, ma anche nell’arco della stessa giornata. Non a caso si dice ‘marzo pazzarello guarda il sole e prendi l’ombrello’. Così, dopo giornate splendide con tanto sole e temperature piacevoli – con valori superiori alla media del periodo tanto che, nelle ore più calde, la colonnina di mercurio ha perfino sfiorato i 20 gradi – è il turno del maltempo. E la primavera, guardando fuori dalla finestra, sembra improvvisamente di nuovo lontana.

Il cielo plumbeo, i nuvoloni neri, la pioggia prima copiosa poi timida hanno preso il posto del sole, dando a questa domenica un sapore quasi invernale.

Ultimo colpo di coda dell’inverno?

Nelle ultime ore, infatti, si è assistito ad un peggioramento delle condizioni meteorologiche a causa – come affermano gli esperti – di una perturbazione che durerà almeno 48 ore. A fare i conti con i temporali sono soprattutto le regioni del Sud, Puglia compresa ma, come detto, da martedì dovrebbe tornare il bel tempo.

Volendo guardare il bicchiere mezzo pieno, basta guardare il calendario per capire che il peggio sembra essere ormai passato. L’inverno può dirsi archiviato, la primavera c’è. Forse come noi si veste solo ‘a cipolla’ alla ricerca di un compromesso tra caldo e freddo.

Che tempo farà a Pasqua?

Anche le se previsioni di lungo periodo non sono mai attendibili al 100%, fino a Pasqua non dovrebbero esserci altri colpi di scena. L’anticiclone proverà (e probabilmente ci riuscirà) a conquistare l’Italia e le temperature torneranno a salire. La voglia di sole si fa sentine in ogni salentino che non ha mai saputo resistere al sui richiamo, anche se – causa restrizioni legate al Coronavirus – sarà impossibile organizzare gite fuori porta.

Intanto, per questa domenica piovosa appare quasi scontato scegliere «Pioggia di Marzo» di Mina come degna colonna sonora. Una canzone bellissima da ascoltare anche con il maltempo.