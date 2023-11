“Più sicuri insieme”, la campagna di sicurezza rivolta agli anziani fa tappa a Taurisano

Anziani più informati e più sicuri. È questo l’obiettivo della “Campagna nazionale contro le truffe agli anziani”, promossa dall’Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato e finanziata dal Ministero dell’Interno con il contributo della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Dopo la presentazione avvenuta a Lecce cinque giorni fa e gli incontri in Prefettura, nell’ambito della riunione della Conferenza Provinciale Permanente – Sez. IV Servizi alla persona e alla comunità, ora l’iniziativa fa tappa a Taurisano nel pomeriggio di giovedì 23 novembre 2023.

Presso il centro sociale polivalente per anziani, in via Aspromonte, alle ore 17:30, amministratori, partner della campagna di sensibilizzazione e forze dell’ordine incontreranno le fasce più vulnerabili della popolazione della cittadina salentina, per individuare opportune strategie di prevenzione delle truffe perpetrate nei loro confronti, coinvolgendo anche i familiari delle potenziali vittime.

All’incontro, organizzato dal Comune di Taurisano in collaborazione con il locale Commissariato di Polizia e con Confartigianato Lecce, prenderanno parte: Luigi Guidano (sindaco di Taurisano); Sonia Santoro (assessore alla Polizia Locale del Comune di Taurisano); Luigi Preite (assessore ai Servizi alla Persona del Comune di Taurisano); Bruno Manco (comandante della Polizia Locale di Taurisano); Salvatore Federico (vicequestore, Dirigente del Commissariato); Carmelo Butera (Ispettore della Polizia di Stato); Fernando Muci (Presidente Anap); Giacomo Latino (Coordinatore Anap); Emanuela Aprile (segretario generale Confartigianato Imprese Lecce).

“Come amministrazione comunale abbiamo fortemente voluto aderire ad una campagna così importante e, pertanto, abbiamo organizzato un incontro sul tema anche nella nostra Città – spiega l’assessore alla Polizia Locale Sonia Santoro. È importante che le fasce più vulnerabili della popolazione siano informate sui rischi e pericoli e che siano “formati” sulle opportune strategie da attuare per proteggersi dalle truffe di cui potrebbero essere destinatari. La “conoscenza” e la “consapevolezza”, riguardo a tali tipologie di truffa, sono la prima arma di difesa a disposizione dei cittadini. È, inoltre, opportuno ricordare agli anziani che non sono mai soli perché al loro fianco ci sono le forze dell’ordine presenti sul territorio, che ringraziamo per il lavoro che svolgono quotidianamente, e le istituzioni tutte. Sono questi gi attori che devono garantire ai più fragili una vita sicura e tranquilla. Ecco, quindi, l’importanza dell’incontro di giovedì, a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare”.

Obiettivo dell’iniziativa è fornire strumenti per aumentare la consapevolezza sui rischi, incentivare le attività di prevenzione circa le situazioni potenzialmente rischiose; dare maggior senso di sicurezza e protezione, ma soprattutto offrire supporto e sostegno alle vittime di truffa, potenziali vittime ed alle loro famiglie.

Al termine, inoltre, saranno distribuite apposite brochure predisposte di concerto con il Ministero dell’Interno.

L’iniziativa “Più Sicuri Insieme”, giunta alla quinta edizione, pone l’attenzione su una problematica che vede proprio la terza età come vittima di raggiri, truffe e furti, e che colpisce quindi una delle fasce sociali più esposte a questo genere di reati. In casa, per strada, su Internet. Nel 2022 il dato dei raggiri contro gli over 65 è di circa 25.825 e la fascia di età 65-70 è la più colpita. Dati con cui le forze dell’ordine devono fare i conti ogni giorno.

Il consiglio è sempre quello di rivolgersi con fiducia alle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale) per segnalare atteggiamenti sospetti e per denunciare situazioni di pericolo, utilizzando il numero unico 112 in caso di emergenza.