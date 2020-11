Un ciondolo per combattere il Coronavirus, bufera contro Giuseppe Tiani e il ‘rimedio’ israeliano

Escluso il vaccino, non ci sono armi per combattere la battaglia contro il Coronavirus, almeno per il momento. Fermo restando le regole imposte per spezzare la catena dei contagi: mascherine, distanza di sicurezza, lavaggio frequente delle mani non esistono rimedi. Per questo sta facendo non poco discutere il ciondolo anti-Covid che Giuseppe Tiani – segretario nazionale del sindacato di polizia Siap e presidente di InnovaPuglia, agenzia della Regione che gestisce grandi appalti, anche sanitari – ha presentato alla Commissione affari costituzionali della Camera, tessendone le lodi.

Questo micro-purificatore dell’aria che inibisce qualsiasi virus, a detta sua, dovrebbe essere distribuito alle Forze di Polizia e ai sanitari per permettergli di «fare più serenamente il loro lavoro».

«Porto al collo – ha spiegato in videoconferenza durante l’audizione su sicurezza e immigrazione – questo micro-purificatore d’aria che costa 50 euro di tecnologia istraeliana. Per un metro cubo intorno alla persona genera dei cationi che inibiscono qualsiasi virus abbia segno positivo. Andrebbe distribuita alle forze di polizia del Paese, a tutti i sanitari impegnati e che questo ci darebbe una mano a fare più serenamente il nostro lavoro e soprattutto a combattere il virus». Apriti cielo.

Il video ha fatto il giro del web, sollevando un polverone. Mentre sui social è stato paragonato a Wanna Marchi, per via dei toni un po’ da televendita del suo intervento, c’è qualcuno che ha “preteso” le dimissioni.

Ivan Scalfarotto, in corsa alle elezioni regionali per conquistare la poltrona di Governatore ha chiesto al Presidente Michele Emiliano di rimuoverlo dall’incarico: «Penso sia inutile commentare l’incredibile performance del Presidente di InnovaPuglia sul miracoloso ciondolo anticovid. Sarebbe da riderci di gusto – ha dichiarato – se non stessimo parlando di una tragedia che anche in Puglia ha disseminano perdite, lutti e dolore. Michele Emiliano lo cacci immediatamente e chieda scusa. Siamo oltre ogni decenza».

«Credo che non debba trascorrere altro tempo: il signor Giuseppe Tiani non deve restare un minuto di più alla guida di Innova Puglia», gli fa eco Andrea Caroppo. Non è da meno Raffaele Fitto: «Se il presidente di InnovaPuglia si affida al ciondolo israeliano abbiamo davvero raschiato il fondo del barile. È vero al peggio non c’è mai fine, ma in questo caso davvero mi sembra impossibile andare oltre».

Le polemiche sono state talmente accese che Tiani ha dovuto precisare di non aver mai fatto alcun accostamento tra l’uso del purificatore d’aria individuale di ultima generazione ed il contrasto al Covid-19, ma non è bastato.

Parole dure sono arrivate anche dalla ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova: « Chi ricopre una carica istituzionale o di rappresentanza dovrebbe essere più responsabile e attento ai messaggi che lancia. In questo momento delicato per il Paese è indispensabile che a parlare siano le competenze scientifiche. Le persone si trovano a vivere anche un momento di fragilità psicologica e nessuno può arrogarsi il diritto di promettere soluzioni miracolose senza sapere se hanno o meno fondamento scientifico» si legge in un lungo post pubblicato sulla sua pagina Facebook.

«Noi pugliesi ci siamo già passati con Xylella. Si sarebbe dovuto ascoltare la scienza, si è preferito dar seguito alle parole di sedicenti santoni. Ma quando le vesti dei santoni sono indossate da chi riveste cariche pubbliche, è ancora più intollerabile. Mi auguro che non si facciano gli stessi errori nella lotta al covid. Non esistono soluzioni facili e prodigi. Servono rigore e pazienza, serve ascoltare i medici, seguire la scienza, investire in ricerca. Ne usciremo solo così» ha concluso.