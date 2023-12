Al salentino Mirko Cazzato il Premio “100 Eccellenze Italiane”

Nella giornata di giovedì, presso la Camera dei Deputati, a Montecitorio, si è svolta la nona edizione del Premio “100 Eccellenze Italiane”, evento che ha goduto del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di undici Ministeri e di altri tre enti istituzionali. A introdurre i la manifestazione i saluti del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè.

Oltre a nomi noti come il presentatore tv Paolo Bonolis, il capo delegazione della Nazionale italiana di Calcio, Gigi Buffon, il primo presidente donna della Suprema Corte di Cassazione Margherita Cassano, è stato premiato anche il giovanissimo salentino Mirko Cazzato per il grande e appassionato impegno profuso con la sua startup sociale “Mabasta”, finalizzata a prevenire ogni forma di bullismo e cyberbullismo. Mirko ha raccontato come, a 14 anni, ha dato vita insieme ai suoi compagni di classe al movimento giovanile Mabasta e come oggi, ogni giorno, le 40 ragazze e ragazzi che fanno parte del team vanno a visitare le scuole in tutta Italia per sensibilizzare e rendere protagonisti i ragazzi in questa importante lotta sociale.

«Ero visibilmente emozionato – ha raccontato Mirko – non succede tutti i giorni di trovarsi in una delle più simboliche sedi Italiane, insieme ad altre 99 personalità di altissimo spicco e ricevere un Premio così importante e prestigioso. Voglio ringraziare di cuore l’organizzazione ed il comitato d’onore per aver pensato al nostro movimento Mabasta e a tutto l’impegno che il mio team (formato da 40 ragazze e ragazzi dai 14 ai 17 anni) ci mette ogni giorno, girando nelle scuole in tutta Italia e interagendo con migliaia di studenti, nel sensibilizzare e coinvolgere i giovani nella prevenzione e lotta ad ogni forma di bullismo, cyberbullismo, bodyshaming e, in generale, di prevaricazione e soprusi.»

Nella prestigiosa Sala della Regina erano presenti tutti i protagonisti delle cento storie di successo che rappresentano i settori dell’economia, delle scienze, delle arti, dello sport, del sociale e della pubblica amministrazione, selezionate con la supervisione di un prestigioso Comitato d’Onore presieduto da Pasquale Stanzione, Presidente dell’Autorità Garante della Privacy e raccontate nel volume 100 Eccellenze Italiane, di prossima pubblicazione. A loro nel corso della cerimonia è stato consegnato il riconoscimento Storie di Eccellenza, a cui è seguita l’attribuzione di ulteriori onorificenze simboliche: la Menzione d’Onore per altre storie meritevoli, il titolo di Partner di Eccellenza per le aziende sostenitrici dell’iniziativa e quello di Ambasciatori Onorari per alcuni membri delle passate edizioni del Comitato d’Onore.

l premio “100 Eccellenze Italiane” è organizzato dall’associazione culturale Liber in collaborazione con la casa editrice Rde dell’editore Riccardo Dell’Anna. Rende merito a cento protagonisti di eccellenza tra personalità, enti e aziende che con la loro storia e il loro operato hanno raggiunto risultati prestigiosi nei rispettivi campi di appartenenza.