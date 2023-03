Castro premiata dall’Associazione Plastic Free tra i 69 comuni virtuosi in Italia

Per il secondo anno, la città di Castro è stata premiata come comune virtuoso, dall’Associazione “Plastic Free Onlus” con due “tartarughe” su tre nella scala dei valori, migliorandosi rispetto alla valutazione precedente.

A Palazzo Re Enzo a Bologna si è svolta la cerimonia che ha insignito 69 comuni italiani (di cui 3 pugliesi) che si sono distinti per il proprio impegno verso l’ambiente.

I criteri di valutazione del merito si sono basati su cinque fondamentali: lotta contro gli abbandoni illeciti, sensibilizzazione del territorio, collaborazione con l’associazione Plastic Free, gestione dei rifiuti urbani, attività virtuose dell’ente.

E proprio su queste tematiche la località rivierasca salentina si è distinta.

Il 29 dicembre del 2020 l’Amministrazione comunale ha siglato un protocollo d’intesa con l’associazione Plastic Free Onlus, risultando anche primo comune costiero in Italia, finalizzato a un percorso graduale e mirato per superare l’utilizzo intensivo della plastica, sia attraverso l’adozione di ordinanze su uso plastica monouso, che divieto di rilascio di palloncini in aria, sia attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione con diverse attività di liberazione di tartarughe marine nelle acque di Castro curate presso il centro recupero tartarughe marine di Calimera.

Il riconoscimento, ritirato dal Vicesindaco Alberto Antonio Capraro e dal Consigliere Cirino Carrozzo dalle mani del referente regionale Plastic Free Luigi Schifano, premia il lavoro svolto dall’Amministrazione Comunale nell’attuazione e nella promozione di buone pratiche indirizzate alla tutela dell’ambiente e alla sostenibilità, con la volontà di proseguire con grande impegno il lavoro svolto in questi due ultimi anni, cercando sempre più di coinvolgere la comunità ed i giovani per costruire insieme un futuro migliore.