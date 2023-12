Un blog con l’anima, ‘Il Salento in Svizzera’ si racconta ad Andrano

‘Se nu te scierri mai de le radici ca tieni,

Rispetti puru quiddre de li paisi luntani,

Se nu te scierri mai de du ede ca ssa ieni,

Dai chiù valore a la cultura ca tieni…‘.

Così cantavano i Sud Sound System in una poesia in musica che ha toccato il cuore non solo di tanti salentini. Già, perché sono le radici quelle che ci ancorano alla nostra comunità…anche se siamo lontani migliaia di chilometri.

È proprio per non dimenticare le proprie radici che è nato il blog ‘Il Salento in Svizzera’, uno spazio virtuale che è stato motore propulsore per tante iniziative finalizzate a conservare e non disperdere le proprie origini salentine, le proprie tradizioni, i propri valori.

Anima della creazione web è stata la salentina BiancaRosa Urso che adesso per motivi di lavoro vive in Svizzera e prova a dare voce ai tanti salentini d’Oltralpe che trovano nei suoi post il calore dell’abbraccio della propria terra, fatto di riscoperte enogastronomiche, riproposizioni di riti e feste, spazi organizzativi di incontri e réunion.

Quel blog adesso si presenterà ad Andrano, paese d’origine di Biancarosa.

Sabato 30 Dicembre 2023, alle ore 18.00, presso la Biblioteca Comunale di Andrano (e in diretta streaming sul sito del Comune di Andrano) sarà l’occasione per un incontro de visu, in cui si narrerà la storia del blog ma soprattutto si racconteranno i progetti futuri, perché internet è una grande possibilità…ma vuoi mettere il calare di un abbraccio vero?

Dopo la presentazione si brinderà tutti insieme al nuovo anno. L’ingresso è libero.