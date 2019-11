12 mesi con le immagini di Mimmo Paladino e i racconti di Margaret Mazzantini. Presentato il calendario dell’Arma

Le immagini del pittore Mimmo Paladino, uno dei maggiori artisti della Transavanguardia italiana e i racconti del “Premio Strega”, Margaret Mazzantini, per far conoscere la quotidiana attività dei Carabinieri al servizio dei cittadini.

È a loro, infatti, che quest’anno l’Arma si è affidata per la realizzazione del calendario 2020, presentato questa mattina presso il Comando provinciale di Via Lupiae, in contemporanea nazionale con il Comando Generale di Roma e gli altri Comandi delle province italiane.

“Un modo differente con il quale il Corpo entra nelle case dei cittadini per far conoscere la propria attività”, ha affermato il Comandante Provinciale di Lecce, Paolo Dembech.

“In questa edizione – ha proseguito – confluiscono in simbiosi due aspetti artistici. Alle immagini di Mimmo Paladino, pittore che espone le sue opere, tra gli altri, al Moma di New York, si contrappongono i racconti della scrittrice ‘premio Strega’ e ‘Premio Campiello’, Margaret Mazzantini che con la sua toccante narrazione racconta una serie di interventi compiuti dai Carabinieri.

Si tratta di racconti di vita vissuta, di un’Arma moderna dall’animo antico, che esprimono la nostra quotidiana vicinanza ai cittadini e l’amore per il prossimo. In questo calendario si avverte la volontà dei militari di calarsi nelle vicende umane siano esse belle o brutte”.

Il calendario

Pubblicato dal 1928 quest’anno in copertina spicca il colore oro, in omaggio alla prima Medaglia d’Oro al Valor Militare, ricevuta dall’Arma nel 1920 per aver preso parte alla Prima Guerra Mondiale.

I mesi dell’anno

Si parte, poi, con i vari mesi che raccontano gli interventi dei vari reparti.

Gennaio è dedicato a un intervento del Nucleo Operativo Radiomobile, febbraio invece, è dedicato agli interventi del Nucleo di Tutela Ambientale e dei Carabinieri Forestali; marzo, invece, tratta le missioni all’estero.

Si prosegue con aprile che racconta di una pattuglia intervenuta in un supermercato per un furto; maggio, un salvataggio in mare da parte di una motovedetta e giugno che tratta un’attività investigativa per sfruttamento sessuale minorile.

L’azione di un Carabiniere libero dal servizio è il tema di luglio; un tentativo di suicidio sventato, agosto e un’indagine sui maltrattamenti in un asilo nido settembre.

Ottobre, novembre e dicembre, infine, sono dedicati, rispettivamente: al soccorso di una persona anziana disabile; l’intervento nei confronti di un’anziana che vive in situazioni fatiscenti e il supporto portato dai Carabinieri nelle zone colpite da terremoto.

L’agenda e il planning

Insieme al calendario, però è stata presentata anche l’agenda del corpo che quest’anno è dedicata al centenario della fondazione della “Scuola Marescialli” e della nascita di Salvo D’Acquisto.

Infine anche quest’anno è stato realizzato un planning (calendario da scrivania) in due formati, il primo dedicato al Complesso bandistico dell’Arma e il secondo a una serie di immagini dei Carabinieri tra i cittadini con lo sfondo di varie città italiane.