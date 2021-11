I racconti di Carlo Lucarelli e le illustrazioni di Sandro Chia per il Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri

Il Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri e la sua evoluzione nel corso di 200 anni di storia, nella quale si manifesta come chiave di volta non solo per l’organizzazione del Corpo, ma per la sua perfetta integrazione nella società. A questo è dedicato il Calendario Storico che, nella mattinata di oggi, è stato presentato presso il Comando Provinciale di Lecce.

“Il Calendario Storico del 2022, propone nuovamente al centro il cittadino, trae ispirazione dal Regolamento Generale dell’Arma, la cui prima edizione è datata 1822. In questi due secoli tante cose sono cambiare, perché è cambiata la società e conseguentemente anche l’amministrazione del Corpo, nello specifico le metodologie, perché la società lo richiedeva, ma l’Arma è un’Istituzione moderna dall’anima antica, perché gli assetti valoriali che ne hanno permeato questi 200 anni non sono cambiati e anzi, è aumentato l’elemento di cui andiamo maggiormente fieri: la prossimità al cittadino”, ha affermato Paolo Dembech, comandate Provinciale di Lecce della “Benemerita”.

Per questo nuovo appuntamento annuale, l’Arma dei Carabinieri si è affidata a due artisti d’eccezione. A curare il racconto dei 12 mesi, infatti, è lo scrittore noir Carlo Lucarelli, mentre, le illustrazioni, sono a firma di Sandro Chia, uno dei maggiori esponenti della Transavanguardia italiana.

“Nelle tavole di Sandro Chia e nei racconti di Carlo Lucarelli, emerge sempre l’elemento nodale che è il cittadino – prosegue Dembech. Nelle sue descrizioni Lucarelli propone sempre le vicissitudini quotidiane che caratterizzano il nostro operato e parimenti, Sandro Chia, nelle sue tempere illustra l’uomo, le persone, come elemento principale e attore protagonista della propria opera”.

Con il Calendario storico è stato edito anche quello da tavolo dedicato ai Carabinieri, alle persone e al territorio e l’agenda, dove, nelle rappresentazioni a fumetto, il leit motiv è “Noi tra i Carabineiri”.

I nuovi comandanti di Compagnia

Al termine dell’illustrazione del Calendario, poi, sono stati presentati i nuovi comandanti delle compagnie del territorio.

A Comandare la Compagnia di Gallipoli è arrivata quest’estate il capitano Beatrice Camassa, proveniente da Palermo; a Tricase, invece, al posto di Alessandro Riglietti, è giunto il Capitano Luigi Presicci, trasferito dal Nucleo Investigativo di Potenza, infine, il nuovo numero uno della Compagnia di Maglie è il Capitano Francesco Zaccaria.