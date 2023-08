Nicola Gratteri a Ugento per presentare il suo libro “Fuori dai Confini”

Nicola Gratteri, Procuratore Capo di Catanzaro a Ugento per la presentazione del libro “Fuori dai Confini”. L’evento si svolgerà il 23 agosto alle ore 20.30 in Piazza Duomo.

L’iniziativa, nell’ambito del Progetto Col…laboratori Controcorrente, Avviso Pubblico N.2/2017 “Cantieri innovativi di antimafia sociale”.

Conosciuto per il suo impegno instancabile nella lotta contro la ‘Ndrangheta, presenterà il volume e discuterà dei temi fondamentali per il futuro. L’evento sarà moderato della giornalista Valentina Murrieri.

L’obiettivo della manifestazione è sensibilizzare la cittadinanza verso questi temi cruciali e offrire una grande opportunità per ascoltare le parole di un uomo che ha dedicato la sua vita a proteggere i diritti e le libertà.

“Siamo onorati di accogliere il procuratore Nicola Gratteri nella nostra città per la presentazione del suo libro ‘Fuori dai Confini’. La sua dedizione nella lotta contro la criminalità organizzata è un esempio per tutti noi. L’evento rappresenta un’opportunità unica per la nostra comunità per riflettere sui valori della legalità e della giustizia. Invito tutti i cittadini di Ugento a partecipare e a unirsi a noi in questa importante occasione. Insieme possiamo costruire una società più giusta e sicura per le future generazioni”, afferma il primo cittadino Salvatore Ghiga.

Il Progetto Col…laboratori Controcorrente è realizzato in collaborazione con la Cooperativa Sociale Jonathan, il Cpia Lecce e l’Associazione Narrazioni.