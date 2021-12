Quasi pronto il presepe in Piazza Duomo, al centro dei monumenti in restauro

Torna il presepe artistico in città, e anche per quest’anno sarà Piazza Duomo a offrire la scena alla grande Natività leccese.

La diocesi metropolitana ha offerto nuovamente lo spazio al Comune di Lecce allo scopo di rendere più gradevole l’atmosfera natalizia a fronte di una piazza interessata da molteplici lavori di restauro. Da qualche settimana infatti il Palazzo del Vescovo e il Palazzo del Seminario sono coperti da impalcature per lavori di ripristino e di pulizia delle facciate, che continueranno per molti mesi.

La scelta di allocare nello spazio diocesano quest’anno sarà anche un’occasione per accrescere l’appeal della piazza barocca per eccellenza, dato che non sarà possibile ammirare i monumenti più caratteristici nella loro originale bellezza. L’anno scorso il Natale e le feste a contorno fu pesantemente penalizzato dalle misure di restrizione dovute alla seconda ondata dell’epidemia da covid-19.