L’estate nel Salento continua, ma il caldo sarà più ‘sopportabile’

Il caldo concederà una tregua, sembra ormai certo. Secondo il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, infatti, l’anticiclone africano, che ha regalato temperature ‘bollenti’ anche in questi primi giorni di luglio, batterà la ritirata, consentendo alle correnti nord-atlantiche, fresche e instabili, di fare il loro ingressi in Italia.

«Tra martedì e mercoledì 9 luglio – si legge sul sito – sono attesi rovesci e temporali prima al Centronord, poi anche al Sud». Non in Salento, dove le previsioni per le prossime ore non contemplano la pioggia.

La buona notizia, per chi proprio non sopporta la calura, è che la canicola sarà sostituita da un apprezzabile ricambio d’aria, soprattutto da mercoledì quando, secondo Ferrara, si perderanno anche 8-10°C rispetto a questi giorni. Anche al Sud, che continua a registrare valori massimi molto elevati.

L’asticella della colonnina di mercurio, insomma, tornerà a segnare temperature pur sempre estive, ma più in linea con la media del periodo. Fino a domenica, il caldo sarà più accettabile di giorno, mentre all’alba l’aria sarà ‘frizzantina’. Anche nel weekend, mentre sul resto dell’Italia è atteso un peggioramento, Sicilia, Calabria e Salento resterebbe fuori dal maltempo.

Quanto durerà questo break?

«Nei giorni successivi – concludono da 3bmeteo.com – l’alta pressione tenterà la rimonta sull’Italia, ma non sarà così convinta. Avremo sì belle parentesi assolate, ma dovremo ancora mettere in conto qualche temporale, sebbene molto localizzato, soprattutto al Centronord. Le temperature saranno in ripresa, ma almeno per qualche giorno il grande caldo sarà scongiurato». Una pausa fresca in un’estate che, secondo gli esperti, sarebbe stata da record.