Un mare da sogno e spiagge prese d’assalto grazie al caldo africano. Attesi nel weekend 40 gradi

La voglia di mare era tanta, il desiderio di tintarella troppo forte. Sono bastati il sole e le temperature ‘roventi’ regalate dall’anticiclone africano per vedere le spiagge del Salento animarsi. Da Porto Cesareo a Otranto, da Gallipoli a Torre dell’Orso non c’è stata costa che non sia stata presa d’assalto in questo fine settimana di giugno che ha goduto della prima, vera, ondata di caldo della stagione. Lo dimostrano le classiche foto sui lettini e i video condivisi sui social dei primi tuffi. In fondo è difficile resistere al richiamo dell’acqua ancora ‘frizzantina’, quando il termometro segna valori superiori ai 35 gradi.

È stata solo un’illusione? Assolutamente NO! Questa volta il meteo sembra strizzare l’occhio agli amanti dell’estate che non ne potevano più delle temperature miti, troppo ‘fresche’ per giugno. Nessun colpo di scena, infatti, è atteso questa settimana: il tempo sarà stabile e riserverà un’altra bella sorpresa nel weekend.

Clima rovente

Secondo i meteorologi, da giovedì 13 giugno l’anticiclone africano travolgerà il Belpaese con il suo carico di aria bollente. Le giornate da bollino rosso saranno quelle di sabato e domenica, quando in Sardegna e in Sicilia si supereranno i 40 gradi. Rovente anche il resto del sud, come in Puglia dove l’asticella della colonnina di mercurio si fermerà leggermente prima dei 40, registrando picchi di 38-39 gradi nelle ore centrali della giornata.

I primi segnali di cambiamento si avvertiranno nella giornata di lunedì, quando la calura potrebbe cominciare ad attenuarsi a partire dal centro-nord. Per vedere una nuvola bisognerà aspettare martedì 18 e mercoledì 19 giugno (forse).