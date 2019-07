Dai solari all’ombrello, ‘brutta’ sorpresa nel fine settimana: attesi temporali

Dopo lo stop al caldo afoso regalato dall’anticiclone africano, dal fronte meteorologico potrebbero arrivare altre ‘brutte’ sorprese. Secondo gli esperti di 3Bmeteo.com, infatti, da sabato 13 giugno le correnti fresche, provenienti da Russia e Scandinavia, abbracceranno l’Italia, provocando un “peggioramento delle condizioni meteo”. Tradotto significa che molte regioni del Nord, già colpite dal maltempo, dovranno fare ancora i conti con piogge e temporali, anche di forte intensità.

La perturbazione, man mano, scivolerà verso sud, portando con sé l’instabilità. Anche in Puglia fino al Salento, da domenica, bisognerà fare attenzione agli acquazzoni improvvisi quanto violenti, accompagnati anche da forti raffiche di vento. Il vortice depressionario mostrerà tutta la sua forza soprattutto lunedì 15 luglio, quando è meglio uscire senza dimenticare a casa l’ombrello.

Fortunatamente, sarà un passaggio molto rapido. Il tempo tenderà a migliorare già da mercoledì, quando potremo contare su una certa stabilità atmosferica. Giovedì, invece, l’alta pressione delle Azzorre tenterà la rimonta, regalando una tregua con tanto sole.

Calo delle temperature

L’asticella della colonnina di mercurio è tornata a segnare valori più accettabili, dopo un mese di giugno e un inizio di luglio letteralmente ‘infuocato’. Le temperature in questi giorni saranno più in linea con la media del periodo, in alcuni casi anche leggermente inferiore. Saliranno di qualche grado solo quando l’alta pressione proverà a riconquistare la Penisola. La buona notizia per chi proprio non sopporta la canicola è che il caldo sarà contenuto.