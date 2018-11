Attesi temporali nel fine settimana: dicembre inizierà con il maltempo

Mentre il Salento sta ancora contando i danni della violenta ondata di maltempo che ha colpito soprattutto il Capo di Leuca, nulla di buono arriva dalle previsioni metereologiche. Secondo gli esperti, infatti, una nuova perturbazione atlantica minaccerà l’Italia già da venerdì, 30 novembre portando con sé piogge e temporali che dureranno per tutto il fine settimana, il primo del mese di dicembre.

Il cambiamento interesserà diverse regioni, ma sarà ancora una volta il sud a patire gli effetti del tempo instabile. Le regioni più colpite saranno Puglia (Salento compreso), Sicilia e Calabria che dovranno fare i conti con piogge, temporali e rischio nubifragi. Fenomeni più deboli e sparsi interesseranno Abruzzo e Molise, mentre sul resto del Paese il tempo sarà soleggiato, salvo foschie o nebbie al mattino.

Non andrà meglio domenica 2 dicembre, quando il maltempo insisterà all’estremo Sud. Le precipitazioni colpiranno ancora le regioni del Mezzogiorno.

Capitolo temperature: l’inizio dell’Inverno meteorologico non sarà caratterizzato da temperature ‘gelide’, ma i valori si manterranno in linea con la media del periodo. Anzi, saliranno di qualche grado sia nei valori minimi, sia in quelli massimi che arriveranno a toccare i 12/14°C al Centro-Nord e punte di 17°C al Sud.