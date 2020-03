La primavera comincia con il maltempo. Colpo di coda a sorpresa dell’inverno

I giorni gelidi in questo strano inverno sono stati davvero contati. Da gennaio, infatti, l’anticiclone si è impossessato spesso del Belpaese regalando temperature primaverili o comunque piacevoli, ben diverse da quelle tipiche della stagione più fredda dell’anno. L’asticella della colonnina di mercurio ha sempre segnato valori superiori alla media del periodo, più di qualche grado in su, tranne qualche raro caso. E sarà così fino a venerdì, quando l’inverno potrebbe mostrare uno scatto d’orgoglio o, come lo chiamano gli esperti, un ultimo colpo di coda prima di andar via e salutare.

Giornate primaverili, ma non nel weekend

Sole e temperature primaverili, con punte di 20-22 gradi durante le ore più calde della giornata, potrebbero essere solo un ricordo, soprattutto da lunedì 23 marzo quando l’inverno, finora praticamente assente, vorrà dire prepotentemente la sua “nel momento più sbagliato” come ha sottolineato Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com.

Tutta colpa di un campo di aria molto fredda che raggiungerà l’Italia che dovrà fare i conti con un netto calo delle temperature anche di 8/10 gradi, venti di bora e grecale, con raffiche anche di oltre 70-80km/h e forse anche qualche chicco di neve.

Come detto, i primi segnali di cambiamento si noteranno nel fine settimana. Nubi, piogge e temporali toccheranno prima le regioni del nord, poi quelle adriatiche. I primi spifferi che faranno calare le temperature si avvertiranno, come spiega Ferrara, da domenica. Insomma, non sarà un weekend come quelli a cui siamo stati abituati. Da lunedì a mercoledì/giovedì sarà il maltempo a farla da padrona.

Si tratta solo di una tendenza che dovrà essere confermata dagli aggiornamenti, ma il freddo proprio nei giorni in cui comincia ufficialmente la primavera sarebbe un grosso problema sia per il settore agro-alimentare con gelate che non farebbero bene alle colture sia per l’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus che, secondo diverse ricerche, ‘si trova a suo agio’ negli ambienti freddi rispetto a quelli caldi e umidi.