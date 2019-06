Sole e temperature vicine ai 40 gradi, nel weekend scoppia l’estate. Anche in Salento

Bisogna stringere i denti ancora qualche ora. Mercoledì, infatti, sono attese piogge e temporali, come se non bastasse la grandinata di domenica che ha creato non pochi disagi e tanti danni, soprattutto all’agricoltura. Da venerdì si cambia registro grazie all’anticiclone africano che regalerà all’Italia la prima vera ondata di caldo della stagione. Il sole sarà il padrone indiscusso del cielo, anche al Sud che sta facendo i conti con gli strascichi del maltempo.

Scoppia l’estate

Dopo maggio che sarà ricordato come il mese più freddo degli ultimi 60 anni, l’asticella della colonnina di mercurio comincerà a salire, fino a superare per la prima volta il tetto dei 30 gradi. Temperature estive, finalmente. Merito, come detto, del passaggio di consegne fra l’Anticiclone delle azzorre e quello africano che si impossesserà del Belpaese.

È giunto il momento di preparare asciugamani e abbronzanti, perché il weekend sarà letteralmente da mare. È nel fine settimana, infatti, che scoppierà il caldo, quello rovente. In Puglia si supereranno i 35/37 gradi, in Sicilia si raggiungeranno addirittura i 38-40. Valori inimmaginabili in questi giorni, dove ancora sono necessarie giacche e giubbotti.

La bella notizia è che durerà a lungo. Secondo gli esperti del sito ilMeteo.it dopo questa prima ondata di caldo, il mese di giugno ci farà rimpiangere subito il fresco. In una sorta di “regola della compensazione”, sono previste altre ondate di caldo fino a fine mese. E ci sarà anche Lecce tra le città da bollino rosso. Salvo che il tempo non decida di rimescolare le carte in tavola, come accaduto più e più volte in passato.