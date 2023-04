Una settimana di tempo incerto, primavera ‘rimandata’ a data da destinarsi….

“Fa caldo, ma si sta bene!”. “C’è vento, anzi pioviggina”. “Che temporale!”. Mai come in quest’ultimo periodo il tempo sembra essere un po’ confuso. Aprile, almeno per il momento, non sarà ricordato come un mese particolarmente bello dal punto di vista meteorologico. Così, dopo Pasqua e Pasquetta rovinate dal meteo che non è stato clemente durante le feste, sono attese ben due perturbazioni che faranno ‘dimenticare’ di essere in primavera. Non c’è solo il maltempo, anche l’asticella della colonnina di mercurio sta facendo desiderare che scoppi l’estate, il prima possibile.

Secondo gli esperti, piogge e temporali scandiranno la settimana che non promette particolari “sorprese”. La prima data da segnare in rosso sul calendario, per non dimenticare a casa l’ombrello, è quella di giovedì 13 aprile, quando le regioni del centro-nord dovranno fare i conti con l’instabilità. E nel weekend? Non andrà meglio. Come si legge su ilMeteo.it, nel fine settimana arriverà un secondo vortice ciclonico destinato a riportare scompiglio, stavolta soprattutto sulle regioni centrali e meridionali. Anche nel Salento, quindi, l’incognita rovesci ci accompagnerà nei prossimi giorni.

Previsioni alla mano, sarà una settimana particolarmente ‘capricciosa’.

Poi cosa accadrà? Secondo le ultime tendenze, il Meteo non regalerà un assaggio di bel tempo, né temperature dal sapore estivo. Niente anticipo d’estate che darà il via libera alla tintarella e ai primi bagni di stagione.