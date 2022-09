Una settimana per passare dall’estate all’autunno. Il caldo africano ha le ore contate

Per ora settembre di autunnale ha avuto ben poco, grazie all’anticiclone africano che non ha mollato la presa. Archiviata l’estate (che meteorologicamente parlando finisce il 31 agosto), il protagonista di una stagione scandita da sole e temperature “roventi” ha deciso di ignorare il calendario, regalando un inizio mese che non ha avuto nulla da invidiare ai predecessori. Lo dimostra l’asticella della colonnina di mercurio che, fino a mercoledì, segnerà valori ben superiori alla media del periodo. Soprattutto al sud si sfiorerà il tetto dei quaranta gradi, con punte di 35-37°C, manco fossimo ad agosto. Ma come spiega Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com, il caldo africano potrebbe avere le ore contate.

Se nella prima parte della settimana il protagonista indiscusso sarà l’anticiclone africano che regalerà “un sussulto dell’estate” (anche se con il sole ormai più basso sull’orizzonte e la minor durata delle ore di luce non sono rari i cali termici, con notti più fresche), la seconda parte potrebbe riservare qualche sorpresa. Previsioni alla mano, il consiglio è di non uscire senza l’ombrello. Sarà prima il Nord a fare i conti con il maltempo. Mercoledì, infatti, l’anticiclone mostrerà i primi segni di cedimento, lasciando spazio a rovesci e temporali, anche violenti. Giovedì e venerdì, toccherà anche al Centro, anche se le precipitazioni, come spiega Ferrara, saranno irregolari, con alcune aree che potranno rimanere all’asciutto e altre essere interessate da forti piogge, anche nell’arco di pochi kilometri. Al sud, invece, farà ancora caldo.

Prove d’autunno il prossimo weekend?

Nel fine settimana, senza distinzione tra Nord e Sud, l’autunno potrebbe bussare alla porta a causa di “un vasto fronte freddo in discesa dal Nord Europa”. Il risultato di quest’incursione – concludono da 3bmeteo.com – saranno piogge e temporali. Atteso anche un sensibile calo delle temperature.