Cari amici, volevate il fresco? E invece no

E noi che pensavamo che ottobre avrebbe riportato la quiete dopo la tempesta di caldo di questa incredibile estate. E noi che attendevamo di poter respirare e smettere di sudare almeno in autunno. Ma quale autunno? Questa settimana ci regala le stesse temperature di un mese fa, giusto per fare contenti gli operatori alberghieri e turistici che devono recuperare i ritardi accumulati tra maggio e giugno per via del maltempo di fine primavera. Aveva ragione quindi chi, quasi profeticamente, immaginava un’estate un po’ più lunga, magari non così calda, ma certamente una stagione turistica in grande stile.

Spiagge piene, e centri storici affollatissimi sono la fotografia di questa prima settimana di ottobre dove non si percepisce affatto il cambio di stagione, anzi.

Ora, contravvenendo ad ogni convenzione resta da capire che fine farà il turismo autunnale, quello di montagna a raccogliere castagne e a bere vino novello, magari a fine mese. Vedremo, per intanto ci godiamo questa bella stagione fuori stagione.