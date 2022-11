Temperature da estate finite, l’autunno riesce ad imporsi: fuori sciarpe e maglioni

È stato un ottobre “strano” grazie all’anticiclone africano che ha regalato temperature da estate. Ci sono state in passato parentesi di caldo, ma questo mese, il primo autunnale, l’asticella della colonnina di mercurio ha segnato quasi sempre valori tipici di giugno/luglio tanto che le località che si affacciano sul mare hanno continuato ad essere animate da salentini e turisti che hanno approfittato del bel tempo e del ponte per concedersi una vacanza. Qualcosa, però, all’orizzonte sta cambiando.

L’alta pressione, secondo il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, sta per essere attaccata da una perturbazione nord atlantica. Cosa significa? Che sono attese piogge, temporale, prima al Nord e poi al Sud, e un netto calo delle temperature. Potrebbe essere arrivato il momento di usare sciarpe e maglioni accantonati nell’armadio.

La data da segnare in rosso è quella di giovedì 3 novembre, quando è prevista la prima vera perturbazione dai connotati autunnali. Sono attesi, come detto, acquazzoni, anche di forte intensità, in particolare sulle regioni del Nord. Nel weekend sarà il Sud a fare i conti con l’instabilità. Occhi aperti soprattutto sabato 5, quando anche in Salento sono attesi nubifragi.

«La perturbazione – sostiene Ferrara – sarà accompagnata da venti forti prima di Scirocco e Libeccio, poi di Tramontana e Maestrale». Saranno questi ultimi, con il loro soffio freddo, a ‘causare’ un crollo delle temperature. Il termometro segnerà valori più autunnali.

Novembre, del resto, è il mese di passaggio dall’autunno all’inverno, ma non è detto che il caldo sia finito. C’è sempre la cosiddetta «estate di San Martino».