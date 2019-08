San Lorenzo di ‘fuoco’, attesa una nuova ondata di caldo nel weekend. Punte di 40°C

Il meteo strizza l’occhio ai tanti, tantissimi turisti che hanno deciso di andare in vacanza ad agosto. Secondo le previsioni, infatti, l’anticiclone africano abbraccerà ancora l’Italia, regalando un altro weekend di caldo, con punte di 38-40°C su tutta la Penisola, anche al Nord che ha appena archiviato una fase instabile.

Come conferma Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com, da venerdì «avremo tanto sole sulla Penisola, ma soprattutto l’ennesimo, inesorabile, aumento delle temperature». Nel fine settimana, l’asticella della colonnina di mercurio tornerà a salire, fino a sfiorare il tetto dei 40 gradi. Tra le zone più “roventi” ci saranno le aree interne di Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Molise, Lazio e Toscana. Qualche grado in meno lungo le coste, complici le brezze marine, ma con l’afa alle stelle. Anche tardo pomeriggio, i valori si manterranno elevati.

Salva, quindi, la notte di San Lorenzo. E probabilmente anche Ferragosto (almeno al sud). Secondo gli esperti, infatti, durante la settimana clou dell’estate, l’anticiclone africano sarà “disturbato” dai venti atlantici “che lo costringeranno ad una parziale ritirata”.

Questo significa che la settimana non comincerà nel migliore dei modi: «Tra lunedì e martedì – si legge – è atteso qualche temporale, anche di forte intensità, al Nord. Qualche fugace fenomeno potrà interessare anche parte del Centro, mentre sul resto della Penisola dominerà ancora l’alta pressione». Insomma, al Sud splenderà il sole e le temperature non subiranno variazioni, se non di qualche impercettibile grado.

Certo, come precisano da 3bmeteo.com, si tratta solo di una tendenza che necessiterà di ulteriori conferme e aggiornamenti. Per ora, buon weekend di sole e caldo.