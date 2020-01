L’alta pressione regala un ‘caldo’ fine settimana, le nuvole saranno l’unica nota stonata

Le previsioni degli esperti lo avevano detto: il ‘freddo’ sarebbe stato ben presto solo un ricordo e la presenza dell’anticiclone sull’Italia avrebbe regalato temperature che di invernale hanno ben poco. Così è stato.

L’alta pressione che domina la Penisola regalerà un fine settimana tranquillo dal punto di vista meteorologico. Anche l’asticella della colonnina di mercurio resterà ferma su valori di qualche grado superiori alla media del periodo. Non sarà tutto rose e fiori, qualche nota stonata c’è. Le infiltrazioni umide e instabili di origine atlantica provocheranno qualche ‘disturbo’ a carattere locale su parte del sud, come si legge sul sito 3bMeteo.com. Insomma, sarà un weekend ricco di sole, ma la presenza di qualche nuvola ‘macchierà’ il cielo.

Weekend in compagnia dell’anticiclone e non solo…

Niente paesaggi innevati, come era accaduto gli scorsi anni, quindi. E anche il clima pungente di inizio anno sembra essere stato solo una breve, brevissima parentesi. L’anticiclone, secondo i meteorologi, non ha nessuna intenzione di lasciare il Belpaese. Anche la prossima settimana l’unico cambiamento ‘visibile’ nel cielo saranno le nubi, al massimo qualche pioggia isolata. Nulla di più. Le previsioni, almeno a breve termine, non contemplano ribaltoni e, salvo qualche colpo di scena a cui il Meteo ci ha abituato, gennaio potrebbe essere ricordato come il meno freddo degli ultimi anni.

C’è l’ipotesi di un’irruzione gelida in discesa dal Circolo Polare Artico tra la fine della seconda e l’inizio della terza decade del mese, ma bisognerà attendere gli altri aggiornamenti. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane, per ora l’Italia tutta, da Nord a Sud, potrà contare sulla stabilità atmosferica e su temperature superiori alla media, di poco ma pur sempre superiori.