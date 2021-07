40 gradi e sentirne anche di più. Caldo e afa protagonisti del weekend

Se giugno ha ‘ sorpreso ’ per le temperature sottotono e inferiori alla media del periodo, luglio non è stato da meno, meravigliando per i valori segnati dall’asticella della colonnina di mercurio, vicini (o superiori) ai 40 gradi. Caldo e afa saranno protagonisti anche nei prossimi giorni, grazie all’anticiclone nordafricano che non ha intenzione di mollare la presa.

È ancora una volta il Sud ad essere travolto da una nuova ondata di caldo, come confermato da Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3bmeteo.com. Cosa significa “l’abbraccio” delle correnti calde provenienti dall’Africa è ormai noto. Ci sarà una nuova impennata delle temperature. Il picco è previsto tra giovedì 8 luglio e venerdì 9, quando secondo Manuel Mazzoleni si toccheranno nuovamente i 40-42°C. Qualche grado in meno, nel Salento.

A “complicare” la situazione sarà l’ umidità che aumenterà la situazione di afa. Non solo, «con l’accumulo del calore giorno dopo giorno si inizierà a soffrire anche la sera e in prima nottata, questo soprattutto nelle grandi città, con temperature serali localmente prossime ai 30°C» spiega l’esperto di 3bmeteo.com

Anche nel fine settimana, la regina sarà l’alta pressione che continuerà a sostare sul Belpaese. E non solo. All’orizzonte non sono attesi cambiamenti. Forse a metà della prossima settimana, l’estate si prenderà una piccola pausa, ma c’è tempo.