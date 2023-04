“Salento e nuvole”, tempo incerto fino a giovedì. Fine settimana con il sole

Marzo pazzerello, ma anche “aprile” non è stato da meno. Il tempo dell’ultimo mese di primavera ha dimostrato il suo lato “capriccioso”, rovinando le giornate di Pasqua e Pasquetta, trascorse in compagnia dell’ombrello. Una parentesi di maltempo? Non proprio. Per gli esperti, anche questa settimana sarà scandita dal maltempo che dopo aver colpito il Sud, si sposterà al Nord.

La parola d’ordine sarà, comunque, «instabilità». Sono previsti acquazzoni e temporali in molte regioni dello Stivale, che si alterneranno a nuvole e brevi parentesi di sole. Tutto potrebbe cambiare in un attimo: se al mattino il cielo è sereno, non significa che rimarrà tale tutto il giorno. E se la giornata inizia bene, potrebbe chiudersi ‘male’, meteorologicamente parlando.

La data da segnare in rosso sul calendario è quella di giovedì, 20 aprile, ultimo giorno di ‘cattivo’ tempo, almeno per il Sud. Poi cambia tutto. Nel fine settimana, l’anticiclone proverà a conquistare la Penisola. Forse si tratterà di un fuoco di paglia, ma il sole e le temperature gradevoli regaleranno un weekend dal sapore quasi estivo. L’asticella della colonnina di mercurio sfiorerà i 23 gradi nelle ore clou della giornata.

Farà caldo, insomma, tranne se soffierà il vento di tramontana che, nel Salento, “influenza” la scelta della località di mare, anche se è ancora troppo presto pensare in quale angolo di paradiso nostrano fare il bagno.

E il 25 aprile che tempo farà? Troppo presto per dirlo. Le ‘tendenze’ parlando di un nuovo ciclone di passaggio sull’Italia.