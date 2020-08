Archiviato Ferragosto, ma non il caldo: sole e afa protagonisti fino alla fine dell’estate

L’ anticiclone ha regalato un Ferragosto “perfetto” dal punto di vista meteorologico con tanto sole e temperature roventi, ma lunedì l’alta pressione comincerà a perdere qualche colpo, almeno al Nord, dove sono attese piogge, anche forti e temporali. Nessun cambiamento degno di nota, invece, nel resto della Penisola, dove l’asticella della colonnina di mercurio sfiorerà spesso il tetto dei 40 gradi. E secondo le previsioni sarà una escalation fino al weekend.

L’anticiclone si farà via via sempre più forte, regalando un’altra ondata di caldo con il termometro fisso sui 36-37°C al Centro Sud. Insomma, nessuna “tregua” sarà concessa. Sole, caldo e afa saranno i protagonisti indiscussi anche degli ultimi giorni di agosto. Una buona notizia per chi non ha scelto la settimana clou, nel cuore dell’estate, per andare in vacanza.

Ma quanto durerà? Probabilmente più del previsto. Più dell’estate meteorologica che si conclude il 31 agosto. Secondo i modelli matematici, l’Anticiclone continuerà a padroneggiare regalando, inutile dirlo, temperature superiori alla media del periodo. Ci sarà qualche break temporalesco, al Nord e solo marginalmente al Sud, ma si tratterà di parentesi brevi, brevissime.