La pizza più economica d’Italia si mangia in Puglia

Dopo un’estate segnata dalla polemica sul caro prezzi in Salento, arriva una notizia che scatena una contro tendenza, quella della pizza più economica d’Italia, che viene preparata e mangiata niente meno che nel capoluogo pugliese.

È Bari, infatti, secondo un’indagine di Altroconsumo basata su fonti Istat fornite al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a detenere il record della pizza margherita più economica d’Italia, solo 3 euro e 50 a fronte di ben altri prezzi in un po’ tutta Italia.

Da un minimo di 7 euro ad un massimo di 12, con una media di 9 euro e 50, anche una semplice cena in pizzeria diventa, infatti, ormai un lusso, considerando l’aggiunta di bevande, coperto e spesso un dessert o un amaro di fine pasto. Tuttavia, il cibo più amato d’Italia, che tanto ci rende celebri in tutto il mondo, regge nella sua forma più economica proprio nel tacco del Bel Paese e viene eletta come un pasto conveniente, gustoso e quindi abbordabile per tutte le tasche.

Una buona notizia segna, dunque, il nostro territorio, mettendo, in parte, a tacere l’accesso dibattito tra ristoratori e consumatori, perché se nell’immaginario collettivo ci lasciamo ancora alle spalle un’estate caratterizzata da prezzi lievitati, la lievitata più famosa al mondo, ovvero la pizza, resiste e stupisce.