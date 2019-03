Salvo Sottile fa tappa a Lecce, l’eccellenza tecnologica salentina su Rai 3

Lecce sarà di nuovo sul piccolo schermo ma questa volta il turismo non c’entra. Lunedì 18 marzo andrà in onda la prima puntata di “Prima dell’Alba”, il programma on the road condotto da Salvo Sottile, su Rai 3.

Il giornalista siciliano torna ad esplorare il mondo notturno in tutte le sue sfaccettature, lavoro, divertimento, trasgressione e crimini, per arrivare all’impegno sociale, con un format che in tre stagioni ha raccolto più di cento storie. Un viaggio che parte da Murano e che attraversa tutto lo stivale fino a Palermo, passando per Roma e per il Salento.

Che c’entra Lecce? Questa volta l’interesse per il capoluogo barocco non ha niente a che fare con le sue bellezze architettoniche, ma con l’eccellenza del nostro territorio. Un’eccellenza scientifica. Il conduttore del programma in onda sulla rete nazionale si recherà infatti presso l’istituto di nanotecnologie che qui nel Salento raccoglie molti ricercatori per portare avanti ricerca d’avanguardia, una ricerca che non si ferma mai, nemmeno di notte.

Oltre 200 ricercatori da ogni parte del mondo che cercano di inventare e reinventare il futuro al Nanotec del CNR, che basa il suo lavoro sull’utilizzo delle nanotecnologie applicate ai campi più disparati, dai farmaci intelligenti in grado di mirare l’obiettivo, come fossero missili comandati, alla nuova frontiera delle lampadine.

L’appuntamento è fissato per lunedì 18 marzo, su Rai 3, in seconda serata.